«Газпром-Медиа Холдинг» импортозаместил 95% ИБ-систем

Доля российских решений в сфере информационной безопасности в ИТ-инфраструктуре «Газпром-Медиа Холдинга» достигла 95%, рассказал заместитель генерального директора компании Сергей Косинский. Об этом CNews сообщили представители «Газпром-Медиа Холдинга».

«Информационная безопасность входит в число наших приоритетных направлений, напрямую влияя на доступность сервисов и контента для аудитории. Сегодня 95% ИБ-систем в инфраструктуре холдинга — это решения российских разработчиков. С их помощью ведется мониторинг киберугроз, анализ сетевого трафика, защита от таргетированных атак и вредоносного программного обеспечения. Мы уделяем отдельное внимание повышению киберустойчивости ИТ-систем и регулярно проводим киберучения, отрабатывая сценарии реагирования на инциденты и развивая навыки командной работы специалистов по информационной безопасности», — сказал заместитель генерального директора, глава цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга» Сергей Косинский.

По его словам, в частности, ядро защиты видеохостинга Rutube от DDoS-атак реализовано на базе решения российской компании «Гарда», входящей в «ИКС-Холдинг». В работе также используются технологии других крупнейших отечественных разработчиков продуктов в сфере информационной безопасности.

Применяемые решения обеспечивают защиту видеоплатформ и цифровых сервисов холдинга, а также позволяют своевременно выявлять и нейтрализовывать потенциальные угрозы.

