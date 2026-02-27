Две трети компаний решили заняться эмоциональным здоровьем своих сотрудников

Эксперты hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, провели исследование и выяснили, что одним из основных направлений поддержки сотрудников в 2026 г. компании выбирают эмоциональное здоровье: так ответили две трети (69%) опрошенных работодателей. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

«Интерес работодателей к эмоциональному состоянию сотрудников и понимание важности этого аспекта растет. Не случайно это направление поставили на первое место все респонденты, независимо от должности: программы поддержки психического здоровья считают приоритетными 78% опрошенных топ-менеджеров, 71% руководителей среднего звена, 70% HR-директоров и 69% рядовых HR-специалистов. Работодатели осознают, что высокая нагрузка и эмоциональное напряжение негативно сказываются на вовлеченности и эффективности сотрудников, что, в свою очередь, отражается на их вкладе в результаты работы. Поэтому компании стремятся создать такую рабочую среду, которая позволит специалистам развиваться и профессионально расти без риска выгорания и стресса. Это поможет снизить текучесть кадров, повысить лояльность и укрепить доверие к работодателю», — сказала Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

Рассуждая о внедрении элементов психологической поддержки, 40% компаний назвали организацию мастер-классов по личностному развитию. 38% работодателей намерены в 2026 г. сделать доступными для сотрудников программы по измерению и снижению стресса. Еще в 37% компаний планируют проводить консультации корпоративного психолога. 31% хотят внедрять психологическую помощь в онлайн-формате, а 18% — арт-терапию.

Сегодня такие программы в большинстве случаев являются редкостью. 64% опрошенных ответили, что пока у них на работе отсутствуют такие инициативы. При этом в 13% компаний практикуется психологическая помощь онлайн, еще в 11% проводятся мастер-классы по личностному развитию. Консультации корпоративного психолога доступны в 8% организаций, еще в 5% работают горячие линии психологической поддержки. Кроме того, по 4% компаний реализуют программы по измерению и снижению стресса и арт-терапию.

Программы психологической поддержки сотрудников сегодня не распространены так широко, но многие работодатели видят в них ценность и реальную пользу, а потому в 2026 году планируют уделять больше внимания эмоциональному здоровью коллектива.