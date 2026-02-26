Разделы

Телеком Интернет Веб-сервисы
|

Цифровое планирование: как кузбассовцы выбирают билеты и маршруты

Жители Кемеровской области стали заметно чаще искать билеты и маршруты для поездок — как рабочих командировок, так и летнего отдыха, внутри страны и за границу. Такой рост интереса привёл к увеличению мобильного трафика на сайтах авиакомпаний и сервисах бронирования. По сравнению с февралем прошлого года объем переданных данных вырос на 12%, показали аналитики «МегаФона» на основе обезличенной статистики. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Наиболее популярны у жителей Кузбасса международные агрегаторы trip.com (+240%) и momondo.ru (+109%). При этом 41% от всего тематического трафика приходится на сайт крупнейшего российского авиаперевозчика — он остаётся лидером по доле обращений среди жителей региона.

Среди сибиряков кузбассовцы занимают третью строчку рейтинга по активности пользователей в поиске билетов – на их запросы в Сети приходится 15% от общего объема онлайн-информации. Чаще всего они ищут билеты с четверга по субботу, а минимальная активность фиксируется в воскресенье.

Рост интереса к онлайн-путешествиям отражается и на нагрузке на сеть. Чтобы обеспечить стабильную передачу данных даже при пиковых обращениях, оператор провёл рефарминг инфраструктуры в Кузбассе. В 2025 году специалисты обновили более 400 базовых станций в городской и сельской местности. Благодаря проведенной модернизации, улучшение качества связи почувствовали более 2,5 млн жителей региона.

«Сегодня билет можно купить за несколько минут со смартфона — и важно, чтобы интернет в этот момент не подвел. Мы развиваем сеть с учетом реальных сценариев использования, чтобы жители края могли комфортно пользоваться онлайн-сервисами в любое время», — сказала директор регионального отделения «МегаФон» Олеся Ширяева.

Почему девелоперы становятся ИИ-компаниями
цифровизация

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ВЭБ.РФ создал защищенный мобильный контур для удаленной экспертизы многомиллиардных проектов

Huawei получила рекордную выручку несмотря на американские санкции и вытесняет Apple из Китая

Отраслевые решения, тотальная цифровизация, ИИ: что формирует спрос на российские ПАК

Скоростное исследование стоимостью $600 выявило больше 100 «дыр» в ядре Windows

Обзор: Виртуальные АТС 2026

Крупнейшего оператора ЦОДов в России возглавил Давид Мартиросов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня
Показать еще