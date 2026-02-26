Цифровое планирование: как кузбассовцы выбирают билеты и маршруты

Жители Кемеровской области стали заметно чаще искать билеты и маршруты для поездок — как рабочих командировок, так и летнего отдыха, внутри страны и за границу. Такой рост интереса привёл к увеличению мобильного трафика на сайтах авиакомпаний и сервисах бронирования. По сравнению с февралем прошлого года объем переданных данных вырос на 12%, показали аналитики «МегаФона» на основе обезличенной статистики. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Наиболее популярны у жителей Кузбасса международные агрегаторы trip.com (+240%) и momondo.ru (+109%). При этом 41% от всего тематического трафика приходится на сайт крупнейшего российского авиаперевозчика — он остаётся лидером по доле обращений среди жителей региона.

Среди сибиряков кузбассовцы занимают третью строчку рейтинга по активности пользователей в поиске билетов – на их запросы в Сети приходится 15% от общего объема онлайн-информации. Чаще всего они ищут билеты с четверга по субботу, а минимальная активность фиксируется в воскресенье.

Рост интереса к онлайн-путешествиям отражается и на нагрузке на сеть. Чтобы обеспечить стабильную передачу данных даже при пиковых обращениях, оператор провёл рефарминг инфраструктуры в Кузбассе. В 2025 году специалисты обновили более 400 базовых станций в городской и сельской местности. Благодаря проведенной модернизации, улучшение качества связи почувствовали более 2,5 млн жителей региона.

«Сегодня билет можно купить за несколько минут со смартфона — и важно, чтобы интернет в этот момент не подвел. Мы развиваем сеть с учетом реальных сценариев использования, чтобы жители края могли комфортно пользоваться онлайн-сервисами в любое время», — сказала директор регионального отделения «МегаФон» Олеся Ширяева.