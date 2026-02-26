Аналитика «Кион Строки»: читаемость французской классики у россиян выросла в 3 раза

Ко дню рождения Виктора Гюго книжный сервис «Кион Строки» проанализировал интерес россиян к французской классической литературе. С февраля 2025 г. по февраль 2026 г. суммарное время чтения французской классики на платформе увеличилось в три раза. Лидером среди авторов стал Александр Дюма, а самым популярным произведением — «Граф Монте-Кристо». Самая активная аудитория направления — женщины 35–44 лет, пик читательской активности приходится на дневное время, с 12:00 до 16:00. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Интерес читателей к авторам распределился следующим образом. Лидером остается Александр Дюма — автор приключенческих исторических романов (53,4% читаемости среди популярных авторов). На втором месте — Виктор Гюго, крупнейший представитель романтизма (18,5%). Далее следуют Эмиль Золя, классик натурализма (8,1%), Жюль Верн, пионер научной фантастики (6,9%) и Оноре де Бальзак, мастер реалистического романа (6,2%).

В рейтинге произведений лидирует приключенческий роман Дюма «Граф Монте-Кристо» (49,3%). На втором месте — эпопея Гюго «Отверженные» (12,2%). Третью позицию занимает «Три мушкетера» Дюма (11,8%). В топ также вошли другие романы Гюго — «Собор Парижской Богоматери» (8,4%) и «Человек, который смеется» (6,3%), а также произведения Дюма и Огюста Маке «Графиня де Монсоро» (6,1%) и «Двадцать лет спустя» (5,8%) — продолжение мушкетерской саги.

Аудитория французской классики остается зрелой и вовлеченной. Самыми активными читателями стали женщины 35–44 лет — 16,53% от всей аудитории этого раздела. Почти на равных идут мужчины 45–54 лет — 15,72%. При этом французскую классику читают преимущественно в дневное время: пик пользовательской активности приходится с 12:00 до 16:00.

Татьяна Соловьева, директор по развитию книжного сервиса «Кион Строки»: «Рост интереса к французской классике в “Кион Строках” мы связываем с устойчивым запросом читателей на глубокие эмоции и масштабные истории. Виктор Гюго с его “Собором Парижской Богоматери” и “Отверженными” дает именно это — страсти, вечные темы, красоту, соседствующую с трагедией. Кроме того, сработал синергетический эффект: театральные постановки, мюзиклы, экранизации и активные обсуждения в соцсетях сделали французскую классику неожиданно современной и востребованной у новой аудитории. Трехкратный рост — лучшее доказательство того, что настоящая литература не стареет».

Аналитика сервиса «Кион Строки» подтверждает: интерес к французской классике растет за счет культуры перечитывания — пользователи возвращаются к большим романам как к проверенному источнику сильных эмоций и масштабных сюжетов.