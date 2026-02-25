VVP Group стала официальным дистрибьютором продукции Cudy

VVP Group объявляет о начале официального сотрудничества с производителем сетевого оборудования Cudy. VVP Group присвоен статус официального дистрибьютора продукции бренда на территории Российской Федерации. Об этом CNews сообщили представители VVP Group.

Компания Cudy была основана в 2018 г. в Шэньчжэне (Китай) и специализируется на производстве высокотехнологичного сетевого оборудования. На российский рынок компания вышла осенью 2024 г.

В рамках сотрудничества партнеры VVP Group получают доступ к ассортименту оборудования Cudy, включая: Wi-Fi роутеры и Mesh-системы для домашнего и офисного покрытия; LTE/4G/5G роутеры для мобильного и резервного интернет-подключения; беспроводные адаптеры и усилители сигнала Wi-Fi для расширения зоны покрытия; коммутаторы управляемые и неуправляемые для построения сетевой инфраструктуры; PoE-оборудование для питания сетевых устройств через Ethernet; сетевые адаптеры и дополнительные решения для надежной работы сетей.

Получение статуса официального дистрибьютора позволяет VVP Group расширить предложение в сегменте сетевого оборудования и обеспечить партнерам централизованные поставки с логистической поддержкой. Сотрудничество направлено на повышение доступности продукции Cudy для интеграторов, проектных компаний и корпоративных заказчиков.

Развитие направления сетевого оборудования является стратегическим вектором расширения продуктового портфеля VVP Group. Партнерство с Cudy дополняет существующие решения компании в области сетевой инфраструктуры и позволяет формировать комплексные предложения для проектов различного масштаба.