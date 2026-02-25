Разделы

Бизнес Цифровизация
|

Налоговые изменения 2026 г. ускорили переход бизнеса на ЭДО и системную цифровизацию процессов

Бизнес начал массово переходить на электронный документооборот (ЭДО), выяснили аналитики «СберКоруса». Причина — освобождение от НДС для услуг эквайринга, процессинга и части платежных сервисов. Однако изменения в налоговом регулировании стали лишь триггером более глубокой трансформации, считают эксперты Nopaper. Об этом CNews сообщили представители Nopaper.

По данным исследования «СберКоруса», в 2025 г. трафик обмена цифровыми документами вырос в 1,5 раза, а в январе 2026 г. число активных пользователей ЭДО почти удвоилось по сравнению с декабрем 2025 г.

Эксперты связывают этот скачок с отменой с 1 января 2026 г. льготы по НДС для услуг эквайринга, процессинга и части платежных сервисов. После введения стандартной ставки 22% компаниям потребовалось более четкое и оперативное юридическое сопровождение операций — это и ускорило массовый переход на ЭДО.

Почему девелоперы становятся ИИ-компаниями
цифровизация

Ответом на новые требования стало не только внедрение ЭДО, но и более системная цифровизация внутренних процессов. Сейчас трендом в HR становится быстрое достижение результатов, которые можно измерить в деньгах. Чтобы снижать издержки и ускорять процессы, работодатели активнее внедряют цифровые инструменты для сокращения операционных затрат. Такие инструменты как КЭДО, LMS и ATS позволяют сократить оформление нового сотрудника с 3 часов до 30 минут, сократить подготовку обучающего курса с нескольких месяцев до пары недель и почти в два раза снизить время на закрытие вакансий.

«Автоматизация уже не конкурентное преимущество, а норма. В 2026 г. основная задача бизнесу нужно перестроить работу так, чтобы люди занимались задачами с большей ценностью. А самые понятные и алгоритмические процессы — такие как сбор резюме и кадровый документооборот — многие компании уже автоматизировали», — отметила Наталья Данилова, HR-директор Nopaper.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как маркировка звонков для бизнеса изменит корпоративную телефонию

Депутаты узаконили выдачу национальных сертификатов безопасности владельцам сайтов и разработчикам ПО

Почему девелоперы становятся ИИ-компаниями

Российских разработчиков могут обязать раскрывать данные, на которых учился ИИ

Прием заявок на премию Data Fusion Awards в сфере ИИ продлен

Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще