Каршеринг BelkaCar узнал, куда пользователи ездили провожать Масленицу

Прошедшая Масленичная неделя была насыщенной на разнообразные события, приуроченные к празднику. Традиционно по всей столице проходили гуляния, работали ярмарки и мастерские, а также организовывались мастер-классы и тематические фестивали с гастрозонами и многочисленными конкурсами. Так, самыми популярными площадками стали Площадь Революции и Тверская площадь – две основные и самые оживленные фестивальные зоны, где собирались туристы и царила праздничная атмосфера. На Тверском бульваре работали фото- и гастрозоны, проходили диджей-сеты и интерактивы от брендов и блогеров. Об этом CNews сообщили представители BelkaCar.

Множество пользователей BelkaCar провожали Масленицу в столичных парках и усадьбах. Самыми популярными площадками оказались Коломенское, ВДНХ, Сад им. Баумана, Усадьба Воронцово, Теплый стан и парк «Северное Тушино». Везде проходили выступления фолк-коллективов, устраивали народные забавы и гуляния, а еще можно было подкрепиться блинами и горячим чаем.

На Северном и Южном речных вокзалах гостей развлекали выступлениями скоморохов, ярмарочной каруселью, забегами в ведрах и боулингом «Матрешка».

Самыми востребованными автомобилями для перемещений по городским праздничным локациям стали Solaris HC и Haval Jolion. Оба автомобиля обладают увеличенным дорожным просветом, что упрощает передвижение в непростых погодных условиях, а еще автомобили комфортны и вместительны.