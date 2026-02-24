Разделы

ПО Софт
|

GANDIVA подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и ООО «Протон» объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу «Postgres Pro Standard» и GANDIVA. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

BPM-система GANDIVA — это единое цифровое пространство, объединяющее все подразделения компании для совместной работы. Платформа автоматизирует рутинные операции и позволяет полностью оцифровать бизнес-процессы, делая их прозрачными и управляемыми. Внедрение GANDIVA помогает оптимизировать ключевые циклы предприятия, сократить издержки и ускорить выполнение задач без потери качества.

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 ключевых разработок, обеспечивающих надежность и производительность, что позволяет ей решать промышленные задачи на предприятиях с высоконагруженными системами. Содержит самое полное количество оптимизаций для работы с «1С:Предприятие». Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

Артем Волков, «БПЦ Процессинг»: В России мало зрелых финтех-решений
Цифровизация

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как построить цифровую экосистему для атомной отрасли с нуля

Windows в опасности. Nvidia и Intel распробовали свободное ПО и программистов и инженеров для работы с Linux

Артем Волков, «БПЦ Процессинг»: В России мало зрелых финтех-решений

Сотовый оператор T2 покупает ИИ, умеющий программировать на Java, C/C++, Python, Go и Rust

Как построить масштабируемую систему документооборота для тысяч пользователей

ИИ залез в Linux и за секунду исправил мерзкий баг ядра, по пути сломав виртуальный диск

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще