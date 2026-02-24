GANDIVA подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и ООО «Протон» объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу «Postgres Pro Standard» и GANDIVA. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

BPM-система GANDIVA — это единое цифровое пространство, объединяющее все подразделения компании для совместной работы. Платформа автоматизирует рутинные операции и позволяет полностью оцифровать бизнес-процессы, делая их прозрачными и управляемыми. Внедрение GANDIVA помогает оптимизировать ключевые циклы предприятия, сократить издержки и ускорить выполнение задач без потери качества.

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 ключевых разработок, обеспечивающих надежность и производительность, что позволяет ей решать промышленные задачи на предприятиях с высоконагруженными системами. Содержит самое полное количество оптимизаций для работы с «1С:Предприятие». Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.