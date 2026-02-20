Разделы

Кадры Интернет Веб-сервисы Искусственный интеллект axenix
|

Опыт в цене: число резюме россиян 55–64 лет увеличилось на 69%

Соискатели в возрасте 55–64 лет стали одной из самых быстрорастущих аудиторий рынка труда в 2025 г. По данным «Авито Работы», число их резюме увеличилось на 69% год к году, а количество откликов — на 35%. Средние зарплатные ожидания представителей этой возрастной группы выросли на 14% и составили 72,07 тыс. руб/мес. Тренд отражает расширение возрастных границ найма и более активное участие старшего поколения в экономике. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Кирилл Пшеничных, руководитель операций и развития бизнеса «Авито Работы» отметил, что рынок в 2025 г. перешел к более взвешенной модели развития. Активная «зарплатная гонка» замедляется, компании делают ставку на долгосрочное сотрудничество и удержание сотрудников. Количество вакансий на «Авито Работе» выросло на 10%, отклики — также на 10%, а средний уровень зарплатных предложений по России достиг 79,9 тыс. руб/мес (+10% год к году). Общее число размещённых резюме увеличилось на 52%.

Соискатели 55–64 лет все чаще выбирают разные форматы занятости. Количество резюме с указанием готовности работать полный график выросло на 96%, смешанный формат — на 65%, частичная занятость — на 63%. На 25% чаще кандидаты стали указывать готовность к переезду. По данным сервиса временной занятости «Авито Подработка», интерес к подработке среди россиян этого возраста увеличился на 34%, а 44% опрошенных планируют подрабатывать в 2026 г. В среднем желаемый дополнительный доход составляет 34,8 тыс. руб/мес.

Параллельно усиливается тренд на развитие цифровых навыков: число резюме соискателей 55–64 лет с упоминанием компетенций в сфере ИИ выросло на 21%, а их зарплатные ожидания увеличились на 13%. Более половины опрошенных заинтересованы в обучении работе с ИИ — для повышения эффективности и сохранения конкурентоспособности.

Защищенная ОС как фундамент киберустойчивости: что нужно знать о безопасности Astra Linux 1.8
Российская ОС: код доверия

«В 2025 г. соискатели 55–64 лет стали одной из самых динамичных групп на платформе: при общем росте числа вакансий на 10% их резюме увеличились на 69%. Работодатели расширяют социальные границы найма, потому что опыт, высокая ответственность и готовность к гибким форматам занятости помогают быстрее закрывать вакансии. Кроме того, количество резюме соискателей 55–64 лет с упоминаниями навыков работы с ИИ за год выросло на 21%, а зарплатные ожидания специалистов с такими навыками увеличились на 13%. Одновременно россияне проявляют всё больший интерес к гибкой занятости: отклики на предложения о частичной работе выросли более чем на треть, и почти 57% опрошенных планируют подрабатывать в 2026 г. Эти тенденции показывают, что рынок труда становится одновременно более технологичным и гибким, а подработка и использование ИИ превращаются в системные элементы работы с персоналом», — сказал Кирилл Пшеничных, руководитель операций и развития бизнеса «Авито Работы».

«Серебряный возраст — это новая массовая аудитория, доля которой будет только расти. Уже к 2030 г. люди 50+ составят 49% населения. Современные 55 — это бывшие 40. Они более продвинуты, чем принято думать. Это стабильные клиенты с ресурсами и открытостью к новому, которые не ведутся на хайп, но требуют уважения, стабильности и оптимизма от брендов. Игнорировать их — значит упускать огромный рыночный потенциал», — сказала Елизавета Тринич-Афанасьева, управляющий директор креативного агентства «СберМаркетинга».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Виталий Масютин, «Линза»: Спрос на модель «кибербезопасность как сервис» существенно вырос

Глобализация пошла не по плану. Украинца бросили в тюрьму на долгие годы за помощь КНДР в краже данных у США

ИТ-директор Sokolov в интервью CNews о применении ИИ: от проектирования украшений до составления графика продавцов

ИИ в облаке Amazon удалил почти весь код, чтобы переписать его с нуля

Прием заявок на премию Data Fusion Awards в сфере ИИ продлен

ИТ-гигант заставляет руководителей использовать ИИ, угрожая оставить без продвижения

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще