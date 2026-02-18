Разделы

Uncom OS перешла на ядро Linux 6.14, сохранив возможность работы на проверенной ветке 6.8

Команда операционной системы Uncom OS сообщила о переходе платформы на ядро Linux 6.14. Обновление нацелено на расширение аппаратной совместимости и более уверенную работу системы на современных поколениях ноутбуков и комплектующих, которые активно выходили на рынок в 2025 г. Об этом CNews сообщили представители ООО «Адвилабс-Рус».

Ранее Uncom OS почти полтора года использовала ядро 6.8. За этот период команда подготовила порядка 90 обновлений и исправлений, обеспечив стабильную эксплуатацию системы в рабочих сценариях. Однако рынок оборудования развивается быстрее: новые платформы и драйверы требуют более актуальной основы на уровне ядра.

Среди заметных улучшений Linux 6.14 — драйвер ntsync (для более эффективной работы Windows-приложений через Wine/Proton), драйвер amdxdna (поддержка нейропроцессоров NPU в линейке AMD Ryzen AI), а также ряд изменений, полезных для современных быстрых накопителей и инфраструктурных задач.

При этом в Uncom OS подчеркивают: переход на 6.14 не является обязательной миграцией. Пользователи могут выбрать подходящий сценарий: остаться на ядре 6.8 в консервативных внедрениях, где важнее всего предсказуемость и уже проверенная конфигурация или перейти на 6.14 тем, кто обновляет парк устройств или использует новое оборудование и хочет расширить совместимость «из коробки».

«Мы почти полтора года работаем на ядре 6.8 но мир идет дальше. Поэтому мы перешли на 6.14 – это хорошее, стабильное ядро 2025 г., которое позволяет использовать современные поколения ноутбуков и расширить работоспособность устройств», – сказал Никита Кочерженко, основатель и генеральный директор ООО «Адвилабс-Рус» — разработчика программного обеспечения Uncom OS.

