Участниками проекта «Азбука интернета» в 2025 году стали почти 50 тыс. человек

«Ростелеком» и Социальный фонд России (СФР) подвели итоги работы проекта «Азбука интернета» в 2025 г. В течение года обучение прошли почти 50 тыс. человек, в том числе 12,5 тыс. — в Центрах общения старшего поколения при СФР, которые «Ростелеком» регулярно снабжает специальными учебными пособиями. А всего со старта проекта в 2014 г. более 565 тыс. представителей «серебряного возраста» получили возможность пройти курсы компьютерной грамотности в центрах социального обслуживания населения, отделениях Союза пенсионеров, библиотеках, службах занятости, при НКО и т.п. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

В ежегодном Всероссийском конкурсе «Спасибо интернету — 2025!» приняли участие 5,68 тыс. пенсионеров и предпенсионеров из 79 регионов России. Значительную часть конкурсантов составили жители средних и малых городов, а также сельских районов — на их долю пришлось 80% всех поданных работ. При этом 83,2% участников активно пользуются «Госуслугами». В 2025 г. в конкурсе во второй раз участвовали преподаватели, для которых была предусмотрена специальная номинация. Ее особенность заключается в правилах определения победителей — участники представляли собственные методические наработки, а оценивали их не эксперты, а коллеги-преподаватели, имеющие практический опыт работы с аудиторией конкурса. Победителям-учителям организаторами конкурса были выделены тиражи учебников, которые и стали для них самым ценным подарком.

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне разработан специальный модуль программы «Азбука интернета» — новый учебный курс «Поиск участников Великой Отечественной войны в интернете», посвященный основам поисковой работы, который помогает понять, с чего начать розыск информации о пропавших или погибших родственниках, их наградах, могилах, ранениях, подвигах и истории боевого пути; в рамках Всероссийского конкурса «Спасибо интернету — 2025!» была объявлена специальная номинация «80 лет Победы: живая память о героях», в эту номинацию было подано 638 невероятно трогательных рассказов о подвиге советского народа.