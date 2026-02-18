Новый дата-центр «МегаФона» начал работу в Хабаровском крае

«МегаФон» ввел в эксплуатацию центр обработки данных (ЦОД) в Хабаровском крае. Новый объект усилит цифровую инфраструктуру оператора на Дальнем Востоке и создаст условия для развития современных технологий в макрорегионе. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

ЦОД поддерживает высокую надежность работы телеком-сети оператора, позволяет эффективно управлять потоками данных, которые генерируют пользователи МегаФона в восточных регионах страны. Объект построен по модульной технологии, что позволяет поэтапно наращивать мощность до одного мегаватта и 110 стоек.

Дата-центр соответствует мировым стандартам: он оснащен системой резервирования, которая обеспечивает максимальную устойчивость работы телеком-сети оператора. Важно, что она позволяет проводить необходимые технические мероприятия без остановки работы оборудования и гарантирует непрерывность предоставления передачи данных для пользователей. Мониторинг всех систем Центра обработки данных ведется в круглосуточном режиме, а комплексная система безопасности с автоматическим пожаротушением обеспечивает защиту машинных залов и служебных помещений.

Новый ЦОД в Хабаровске обеспечит надежную работу сетевой инфраструктуры оператора на Дальнем Востоке и создаст условия для устойчивого развития экономики региона.

«Создание современного дата-центра — это фундамент для цифрового развития всего дальневосточного региона. Его мощность закрывает текущие потребности в обработке и хранении данных, как в Хабаровском крае, так и на смежных территориях, а также имеет перспективный запас для обеспечения растущей пользовательской нагрузки. Объект, построенный на Дальнем Востоке с ноля, соответствует современным требованиям к ЦОД и уже включен в геораспределенную сеть дата-центров МегаФона, охватывающих территорию страны с запада до востока», — сказал технический директор Алексей Титов.

Сеть «МегаФона» насчитывает более 115 центров обработки данных по всей стране. В 2025 г. новые ЦОДы с возможностью дальнейшего расширения построены в Твери, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Решение оператора о развитии сети собственных дата-центров было обусловлено ростом объема пользовательских данных, необходимостью обеспечить качественную обработку высоконагруженных потоковых данных под будущие задачи бизнеса и усиление надежности сервисов.