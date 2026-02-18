Разделы

Hybrid: применение инструментов комплекса Core AI снижает стоимость конверсии в 3 раза

В III квартале 2025 г. AdTech-экосистема Hybrid провела внутреннее тестирование инструментов Core AI: «Персонализация креативов и Core AI: Оптимизация кампаний в разных вертикалях». Исследование подтвердило значительное повышение эффективности рекламных кампаний при использовании ML-инструментов. Об этом CNews сообщили представители Hybrid.

Тестирование проводилось в идентичных условиях, чтобы сравнить работу ML-оптимизаций и ручное управление рекламными кампаниями. В ходе тестирования были исследованы пять рекламных вертикалей: «Медицина», «Авто», «Отели», «Ритейл» и «Сервисы и услуги». Применение инструментов с ML-оптимизацией было распределено следующим образом: инструмент Core AI: Персонализация креативов оценивался только в сегменте «Медицина», а Core AI: Оптимизация кампаний — во всех перечисленных категориях.

Core AI: Персонализация креативов (Creative Optimization) — инструмент автоматизированного анализа и приоритизации креативов для увеличения эффективности рекламных кампаний. Пользователь запускает рекламу с набором креативов, например, баннерами или видео, а система анализирует их по выбранным параметрам и показывает аудитории наиболее релевантные из них.

Core AI: Оптимизация кампаний (ML Bid) – инструмент для оптимизации ставок, который с помощью ML-моделей рассчитывает вероятность получения нужного результата и приводит рекламную кампанию к желаемому KPI.

В вертикали «Медицина» Core AI: Персонализация креативов обеспечил рост CTR в 3,6 раз и снижение CPC вдвое. Для той же вертикали Core AI: Оптимизация кампаний снизил стоимость конверсии после клика и после просмотра более чем в три раза. При этом количество конверсий обоих типов выросло более чем в три раза.

В вертикали «Авто» Core AI: Оптимизация кампаний позволил добиться трехкратного сокращения стоимость конверсии после клика, а по метрике CPC — снижения на 11,3%, при росте CTR в 2,6 раз.

Для вертикали «Отели» зафиксирован рост CTR и снижение CPC в четыре раза. Стоимость конверсий после клика и после просмотра уменьшилась почти в три и в 3,6 раз соответственно.

В сегменте «Сервисы и услуги» использование Core AI: Оптимизация кампаний привело к двукратному снижению стоимости конверсии после клика. Метрики после просмотра снизились стоимость на 11,3%. Наконец, в «Ритейле» тот же инструмент обеспечил снижение стоимости конверсии после просмотра в два раза, а CPA – в 2,34 раза. CTR вырос в 1,8 раз, CPC стал ниже в 2,3 раза.

Итоги тестирования демонстрируют, что Core AI: Оптимизация кампаний наиболее эффективно проявила себя в вертикали «Отели», а Core AI: Оптимизация креативов — в «Медицине». Автоматизация управления кампаниями стабильно улучшает ключевые метрики, снижая затраты и повышая конверсионность. Для достижения максимального результата рекомендуется подключать эти инструменты. Машинное обучение уже сегодня объективно повышает рентабельность рекламных инвестиций, предсказуемо оптимизируя аукционы и креативы.

«Результаты тестирования наглядно подтверждают, что ML — не просто тренд, а рабочий инструмент, который повышает эффективность рекламных кампаний. Инструменты Core AI уже сегодня позволяют быстрее человека находить микросегменты аудитории, которые дают дешевую конверсию, и увеличивать вовлеченность. Мы продолжим углубленный анализ, и в следующих отчетах представим расширенную динамику по всем вертикалям, чтобы бизнес мог принимать еще более взвешенные решения», — сказал Илья Лысенко, руководитель продуктового направления Data Science в Hybrid.

