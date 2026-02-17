Разделы

ПО Бизнес-приложения
|

Статистика мессенджеров от «Телфин» помогает контролировать сотрудников

Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» увеличивает функциональные возможности виджета интеграции Whatcrm. Статистика активности сотрудников теперь позволяет анализировать скорость ответов на обращения клиентов и количество решенных вопросов. Об этом CNews сообщили представители «Телфин».

Статистика мессенджеров — это один из инструментов оптимизации работы команды. Компании видят данные по загрузке сотрудников, могут вести учет рабочего времени, анализировать активность и KPI каждого специалиста. Число сообщений, среднее время ответа и количество неотвеченных диалогов помогают распределять ресурсы эффективнее, подбирать оптимальное число операторов в разные периоды времени.

Защищенная ОС как фундамент киберустойчивости: что нужно знать о безопасности Astra Linux 1.8
Российская ОС: код доверия

«Статистика помогает установить объективные критерии оценки работы операторов, что способствует мотивации и повышению профессионализма. С точки зрения бизнеса анализ эффективности общения в мессенджерах наглядно демонстрирует, как чат в разных каналах влияет на покупательское решение, и дает возможность оптимизировать коммуникацию для увеличения продаж», — сказал Константин Сурнин, руководитель разработки Whatcrm.

Новая функциональность сервиса доступна для пользователей виджета Whatcrm без CRM, а также для систем amoCRM и «Битрикс24» в связке с мессенджерами. Данные можно фильтровать по разным запросам: клиенты (домены), номера телефонов, определенные временные периоды, пользователи и версии подключений.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Прием заявок на премию Data Fusion Awards в сфере ИИ продлен

Мишустин распорядился создать федеральную ГИС для цифровизации ЖКХ

Российские вендоры развивают ПАК для ИИ

В России женщины чаще мужчин сообщают мошенникам секретные коды из SMS

Спрос на российские ПАК сместился от точечных решений к комплексным инфраструктурным продуктам

«1С» купила контроль долю в разработчике платформы для управления страховками

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще