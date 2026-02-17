Статистика мессенджеров от «Телфин» помогает контролировать сотрудников

Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» увеличивает функциональные возможности виджета интеграции Whatcrm. Статистика активности сотрудников теперь позволяет анализировать скорость ответов на обращения клиентов и количество решенных вопросов. Об этом CNews сообщили представители «Телфин».

Статистика мессенджеров — это один из инструментов оптимизации работы команды. Компании видят данные по загрузке сотрудников, могут вести учет рабочего времени, анализировать активность и KPI каждого специалиста. Число сообщений, среднее время ответа и количество неотвеченных диалогов помогают распределять ресурсы эффективнее, подбирать оптимальное число операторов в разные периоды времени.

«Статистика помогает установить объективные критерии оценки работы операторов, что способствует мотивации и повышению профессионализма. С точки зрения бизнеса анализ эффективности общения в мессенджерах наглядно демонстрирует, как чат в разных каналах влияет на покупательское решение, и дает возможность оптимизировать коммуникацию для увеличения продаж», — сказал Константин Сурнин, руководитель разработки Whatcrm.

Новая функциональность сервиса доступна для пользователей виджета Whatcrm без CRM, а также для систем amoCRM и «Битрикс24» в связке с мессенджерами. Данные можно фильтровать по разным запросам: клиенты (домены), номера телефонов, определенные временные периоды, пользователи и версии подключений.