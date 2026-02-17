Разделы

ПО Софт Безопасность Новости поставщиков
|

Производители подтвердили совместимость продуктов «Гарда Data Masking» и Jatoba

Совместимость продуктов компаний «Гарда» и «Газинформсервис» помогает компаниям, одновременно эксплуатирующим СУБД различных вендоров, нивелировать угрозы, которые возникают при работе с персональными данными, корпоративной и иной конфиденциальной информацией. Совместное применение «Гарда Data Masking» и СУБД «Ятоба» снижает риск утечек и помогает выполнять требования регуляторов без сложных изменений в инфраструктуре. Об этом CNews сообщили представители компании «Газинформсервис».

Подтвержденная совместимость решений позволяет предприятиям, которые переходят на российские СУБД, усилить защиту данных. Интеграция «Гарда Data Masking» и СУБД «Ятоба» убирает риски использования данных без замедления бизнес-процессов и поддерживает стабильную работу систем.

Маскирование сохраняет структуру информации, поэтому пользователи работают с реалистичными наборами данных без доступа к исходным значениям. Это уменьшает объем ручных задач в информационной безопасности и снимает конфликт между безопасностью и скоростью разработки и исследований. Решение не требует сложной настройки и работает во всех средах под управлением СУБД «Ятоба», в том числе в системах с высокой нагрузкой.

Павел Лобанов, «Газпром нефть»: Для пользователя важнее не сама операционная система, а прикладное ПО и привычные рабочие процессы
Российская ОС: код доверия

«Мы стремимся развивать наш продукт с учетом пожелания наших клиентов и поддерживать их переход на отечественные СУБД. Интеграция с "Ятоба" — еще один шаг в этом направлении. Наш приоритет — стабильная работа систем заказчика на российском ПО и доступная защита данных», — сказал Дмитрий Ларин, руководитель продуктового направления по защите баз данных компании «Гарда».

«Совместимость СУБД "Ятоба" с "Гарда Data Masking" обеспечивает для заказчиков, имеющих СУБД разных производителей в своей ИТ-инфраструктуре, более комфортный путь к защите данных. Поддержка маскирования помогает заказчикам ускорить выстраивание устойчивых процессов и повышать качество внутренних сервисов в сложных интеграциях, где ландшафт СУБД неоднородный», — сказал Юрий Осипов, менеджер по продукту СУБД «Ятоба» компании «Газинформсервис».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Топ-10 ИТ-трендов в России на 2026 г. по версии CNews

Серверы антивируса eScan взломали, скомпрометировали и раздавали с них вредонос

Как построить масштабируемую систему документооборота для тысяч пользователей

Файерволы Fortinet подвергаются автоматизированным атакам

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир

Запущен бесплатный сканер, позволяющий выяснить, не является ли ваш IP частью ботнета

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще