В системе маркировки «Честный знак» зарегистрировалось более 1 млн компаний

Количество регистраций в государственной системе маркировки «Честный знак» превысило 1 млн компаний. Только за 2025 г. в системе зарегистрировались более 250 тыс. участников, что на 33% больше, чем годом ранее. Об этом CNews сообщил представитель «Честного знака».

В системе работают производители, импортеры, дистрибьюторы, логистические операторы и розничные продавцы — участники оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке. Большая часть пользователей — малый и средний бизнес.

«За годы работы система маркировки заметно эволюционировала: она стала удобнее, технологичнее и понятнее для бизнеса, в том числе малого и среднего. Появились цифровые сервисы, обучающие материалы и меры поддержки, которые позволяют предпринимателям быстрее включаться в работу и эффективно встраивать маркировку в повседневные процессы. Сегодня “Честный знак” – это цифровая платформа, которая помогает бизнесу работать в более прозрачных условиях», – отметил вице-президент «Опоры России» Владлен Максимов.

По числу компаний-участников системы лидируют сегменты молочной продукции и питьевой воды: в каждом из них зарегистрировано свыше 346 тыс. участников. В числе крупнейших по этому показателю также лёгкая промышленность (более 334 тыс. компаний) и производители соков и безалкогольных напитков (свыше 302 тыс. компаний). Существенное число участников приходится также на табачную отрасль, пивоваренную продукцию, обувной рынок и фармацевтику.

Опыт работы с маркировкой подтверждают предприятия, участвовавшие в экспериментах до запуска обязательных требований. Так, Кировский молочный комбинат зарегистрировался в системе «Честный знак» в августе 2019 г. По словам представителей компании, участие в эксперименте помогло заранее адаптировать процессы и обучить сотрудников.

«Сегодня на производстве маркируется весь ассортимент молочной продукции, выпускаемой в потребительской упаковке: питьевое молоко, кисломолочная продукция, сметана, творог, сыры, сливочное масло. Мы успешно работаем с “Честным знаком” и видим эффект, который он оказывает на рынок. Маркировка повысила ответственность компаний, отсекла многих недобросовестных производителей и позволила обеспечить соблюдение сроков реализации товаров», – сказала заместитель генерального директора по правовым вопросам Кировского молочного комбината Лариса Заболотская.

Система включает Национальный каталог товаров, в котором содержатся сведения о миллионах товаров. Ежегодно в «Честном знаке» обрабатывается более 2,6 млрд документов, при этом порядка 90% операций выполняются менее чем за минуту. Платформа интегрирована с 27 государственными ведомствами, которые получают информацию о выявленных нарушениях и могут оперативно на нее реагировать.

«Система “Честный знак” обеспечивает сквозную прослеживаемость движения товара с уникальным кодом на всех этапах – от производителя до покупателя. Это позволяет автоматически выявлять попытки продажи товаров с нарушениями и повышает прозрачность оборота по всей стране», – сказал заместитель генерального директора ЦРПТ, оператора системы маркировки «Честный знак» Реваз Юсупов.

Маркировка заметна и для конечных потребителей: пользователями мобильного приложения «Честный знак» являются свыше 35 млн россиян – только за 2025 г. с его помощью было проверено 135 млн товаров. В декабре в приложении появился новый сервис «Что За продукт»: при сканировании цифрового кода пользователю доступна расширенная информация о составе и параметрах товара. Сейчас сервис работает для отдельных категорий продукции, в дальнейшем перечень будет расширяться.