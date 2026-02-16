Разделы

Кадры Цифровизация Электроника
|

В МАИ разработали систему защиты дронов от экстремальных температур

В Московском авиационном институте разработали систему защиты БВС для эксплуатации в условиях экстремально высоких температур. Разработка не имеет аналогов на отечественном рынке и позволяет БВС работать при температуре до +60 °C в пустынных и жарких регионах. При этом температура ключевых бортовых узлов поддерживается на уровне до +30 °C. Об этом CNews сообщили представители МАИ.

Над проектом работала команда студентов Московского авиационного института и Политехнического колледжа им. Н.Н. Годовикова в рамках практикоориентированной образовательной программы «Молодежные инженерные команды» федерального проекта «Кадры для БАС», реализуемой Университетом 2035 при участии дирекции «Аэромобильность» МАИ.

«Наше решение направлено на повышение эффективности применения БАС в сложных климатических условиях, в частности, при экстремально высоких температурах, характерных для пустынь и тропиков. Дело в том, что высокая температура окружающей среды приводит к деградации аккумуляторных батарей, сокращению времени полёта и увеличению риска возгорания. Кроме того, она может вызывать сбои в работе чувствительной электроники и сенсоровлидаров, камер, навигационных систем, рассчитанных на определённый температурный диапазон», – отметил участник проекта, студент Политехнического колледжа им. Н.Н. Годовикова и техник дирекции «Аэромобильность» МАИ Константин Чульц.

Разработанная система представляет собой компактный охлаждающий модуль весом около 1,2 кг, предназначенный для установки на БВС любого типа. Он состоит из компрессора, конденсатора, испарителя, расширительного клапана, хладагента, датчиков давления и температуры. Конструкция монтируется внутри корпуса БВС на элементы силового каркаса.

Павел Лобанов, «Газпром нефть»: Для пользователя важнее не сама операционная система, а прикладное ПО и привычные рабочие процессы
Российская ОС: код доверия

Принцип действия разработанной системы основан на замкнутом холодильном цикле: хладагент отводит избыточное тепло, после чего, охлаждаясь и испаряясь, снижает температуру бортовой аппаратуры. Это позволяет предотвратить перегрев электроники при длительной эксплуатации в жарком климате.

На данный момент завершены испытания работы системы в условиях высоких температур, команда находится в активном поиске заказчиков и партнёров. В дальнейшем планируется провести дополнительную проверку ее работы при высокой влажности и запыленности воздуха, а также оптимизировать ее вес и энергопотребление.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Демидов, ИБ-директор Мосбиржи: Российские компании сегодня ограничены в средствах защиты от кибератак

Мишустин распорядился создать федеральную ГИС для цифровизации ЖКХ

Виталий Масютин, «Линза»: Спрос на модель «кибербезопасность как сервис» существенно вырос

Маск борется за право разработки ИТ-системы для роя дронов в секретном конкурсе армии США

Валентин Губарев, «Крок»: При сокращении ИТ-бюджетов бизнес требует четких аргументов для каждого вложения

В России женщины чаще мужчин сообщают мошенникам секретные коды из SMS

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще