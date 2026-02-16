Птицефабрика «Советская агрофирма» внедрила цифровой мониторинг производства

Птицефабрика «Советская агрофирма» завершила внедрение комплексной системы безопасности и цифрового мониторинга производства. Об этом CNews сообщил представитель предприятия.

В рамках проекта внедрены интеллектуальные системы видеонаблюдения, которые позволяют, например, посчитать каждое яйцо на конвейере или проследить, чтобы сотрудники носили необходимую спецодежду. С помощью умных видеокамер и датчиков организован автоматизированный мониторинг периметра и параметров систем жизнеобеспечения производственных цехов. Предусмотрен многофакторный контроль доступа на участки предприятия с использованием биометрических сканеров.

Новое оборудование и цифровые решения интегрированы с технологическими системами предприятия, а для круглосуточного наблюдения создан единый ситуационный центр.

Основные работы по цифровизации птицефабрика провела в 2025 г., и уже получены первые результаты использования современных цифровых решений.

«Реализация проекта позволила нам вывести управление на принципиально новый уровень. Сегодня предприятие работает в едином цифровом контуре, что обеспечивает прозрачность процессов и оперативное принятие решений, а также устойчивость производства и логистики», — отметил генеральный директор «Советская агрофирма» Борис Евдокимов.

Он добавил, что птицефабрика стала использовать предиктивную аналитику с применением искусственного интеллекта. Нейросети в автоматическом режиме выявляют риски, позволяя пресекать нарушения биобезопасности, производственные и иные инциденты. Для удобства применения информация выводится на дашборды.

Снижение производственных потерь и расходов на охрану и устранение неполадок положительно сказывается на рентабельности, подчеркивают на предприятии.