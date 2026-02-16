Разделы

ИТ в банках
|

Аналитики «МТС Банка» выяснили, как в регионах отличается стоимость свидания

«МТС Банк» изучил сколько стоит свидание в феврале 2026 г. в российских регионах. Самые дорогие свидания – в Москве и Чукотском автономном округе, а меньше всего потратят жители Кабардино-Балкарии и Карелии. Разница в стоимости свидания в этих регионах составляет более двух раз. Об этом CNews сообщили представители «МТС Банка».

Аналитики «МТС Банка» для расчета средней стоимости свидания взяли траты россиян на цветы, посещение кинотеатра и ресторана. В среднем по России стоимость свидания в феврале 2026 г. составляет 5,83 тыс. руб., за год она выросла на 25%. При этом средний чек на свидание в разных регионах значительно отличается – москвичам свидание обойдется в 2,2 раза дороже, чем жителям Республики Коми.

Регионы-лидеры по дороговизне свидания Москва, Чукотский автономный округ и Магаданская область. В этих регионах стоимость романтического вечера будет стоить более семи тыс. руб.: 7,27 тыс. руб., 7,14 тыс. руб. и 7,02 тыс. руб. соответственно.

Самая маленькая стоимость свидания в феврале 2026 г. в Кабардино-Балкарской Республике и Республике Карелия – 3,24 тыс. руб. и 3,29 тыс. руб. соответственно. Немного дороже оно стоит в Кировской области – 3,37 тыс. руб.

Аналитики «МТС Банка» отмечают, что больше всего на рост средней стоимости свидания повлиял рост трат в кинотеатрах, за год они увеличились в среднем по России на 42%, средняя цена букета цветов выросла на 15%, а похода в ресторан – на 21%.

Как построить масштабируемую систему документооборота для тысяч пользователей
Цифровизация

Методология исследования. Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов «МТС Банка» во всех регионах России. Учитывались платежные операции в феврале 2025 и 2026 гг.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Светкин, Microsoft: Роль ИИ смещается от обнаружения аномалий к помощи в устранении инцидентов

Конференция CNews «Информационная безопасность 2026» состоится 25 февраля

Валентин Губарев, «Крок»: При сокращении ИТ-бюджетов бизнес требует четких аргументов для каждого вложения

Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2026» состоится 24 марта

Как сформировать безопасную среду для оперативного обсуждения рабочих вопросов

Приглашаем на конференцию «СУБД: технологии, миграция и администрирование» 12 марта 2026 года

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Лучшие устройства Dreame на распродаже 14 февраля: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще