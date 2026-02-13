Новосибирцы смогут защитить от мошеннических звонков детей и пожилых родителей

Цифровая экосистема МТС запустила функцию уведомления о звонках мошенников членам семьи. С ее помощью пользователи смогут получать смс и пуш-уведомления в режиме реального времени, если мошенники звонят наиболее уязвимым категориям абонентов — детям и пенсионерам. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным сервиса «Защитник», в 2025 г. функция «Безопасный звонок» срабатывала у детей и пожилых людей в два раза чаще. Это говорит о целенаправленном воздействии злоумышленников на наиболее уязвимые категории. Мошенники совершают звонки с учётом распорядка дня потенциальных жертв. Пик звонков пожилым людям приходится на будние дни около 11:00, когда многие остаются одни дома. Детям и подросткам чаще всего звонят около 14:00, сразу после окончания школьных занятий.

Владелец семейной подписки сможет получать уведомления о любых подозрительных звонках и своевременно защитить близких, а функция «Безопасный звонок» предупредит пользователя о разговоре с мошенником с помощью голосового уведомления прямо во время звонка. Решение позволит создать дополнительный уровень защиты от социальной инженерии, когда мошенники пытаются поэтапно войти в доверие с целью обмана.

«Главное оружие против мошенников — критическое мышление и постоянное повторение правил цифровой гигиены. Важно учить детей основам безопасности в сети, а также инструктировать пожилых родственников. Мы видим, что благодаря всем усилиям законодателей и мобильных операторов, впервые за последние годы наметилась тенденция по снижению мошеннических звонков. Однако инцидентов все еще много, злоумышленники начали точечно фокусироваться на менее информированные категории граждан. Именно поэтому важно, чтобы в критические моменты родные были оповещены и смогли предотвратить утечку персональных данных и хищение денежных средств», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.