«Нейроинвест» выпустил новую версию ИИ-инвесткомитета

Команда «Нейроинвест» представила обновленную версию ИИ-инвестиционного комитета «Дельфы нейроинвет», созданного в России в 2025 г. Теперь розничные инвесторы смогут участвовать в дебатах наравне с цифровыми аналитиками. Об этом CNews сообщили представители «Нейроинвест».

«Дельфа нейроинвест» — ИИ-инвесткомитет, аналитический инструмент, имитирующий дебаты членов инвестиционного комитета частного фонда или инвестиционного банка по любой публичной компании мира в режиме реального времени с помощью ИИ-агентов.

В обновленной версии частные инвесторы станут участниками инвестиционного процесса – не просто слушателями, а активными членами комитета. Во время первого раунда дебатов инвесторы представляют свою позицию на комитете, во втором раунде члены ИИ-Инвесткомитета учитывают аргументы и информацию инвесторов, которые важны при анализе конкретной компании. После завершения обсуждения розничные инвесторы могут задать инвестиционному комитету до 10 любых вопросов и получить аргументированные ответы.

«Сегодня на биржах обращается около 50 тыс. акций, 15 тыс. ETF и более 200 тысяч облигаций. При этом объем информации, влияющей на стоимость каждого инструмента, исчисляется экзабайтами и растет быстрее, чем способны обработать даже крупнейшие аналитические департаменты. Технологии ИИ позволяют решить эту проблему, исключая человеческий фактор. Первый в стране ИИ-инвестиционный комитет за несколько минут дает оценку динамики рыночных котировок, анализ новостного фона и факторов риска и т.д.», — сказал CEO «Нейроинвест» Юрий Володин.

Сервис «Дельфы нейроинвест» DLFY.ai доступен розничным инвесторам. С его помощью можно вынести на обсуждение ИИ-инвесткомитета любую публичную компанию мира и в удобном формате — текстовом или в виде видео-дебатов ИИ-агентов — получить структурированное представление о ключевых аргументах «за» и «против» инвестирования. «Дельфы нейроинвест» помогает инвесторам глубже понять ключевые риски и драйверы роста при анализе публичных компаний. Уже в ближайшем будущем он сможет также анализировать ПИФы, облигации, и даже частные проекты и сделки.