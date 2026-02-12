Разделы

ПО Софт Безопасность Новости поставщиков Стратегия безопасности
|

Подтверждена совместимость Staffcop Linux Agent с «Ред ОС» 8 на ARM

Подтверждена совместимость программного продукта Staffcop с операционной системой «Ред ОС» 8 для архитектуры ARM (aarch64). Результаты испытаний зафиксированы в официальном сертификате. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Документ подтверждает корректную работу Staffcop Linux Agent в среде «Ред ОС» 8 на ARM-процессорах и возможность применения решения в корпоративных инфраструктурах, ориентированных на альтернативные аппаратные архитектуры.

«Ред ОС» — российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Staffcop Linux — программное решения для мониторинга, блокировки и анализа действия пользователей GNU/Linux, как в оконной среде X-Windows, так и в терминальном режиме. Совместное использование данных решений на процессорах с архитектурой ARM значительно расширяет возможности по созданию импортонезависимых, современных и энергоэффективных ИТ-инфраструктур для бизнеса и государства.

Даниил Бориславский, директор по продукту Staffcop, эксперт по информационной безопасности «Контур.Эгиды»: «В текущей ситуации когда стоимость “железа” резко выросла, создание рабочих мест на базе ARM-процессоров — перспективная альтернатива для бизнеса. Но главной проблемой является недостаточное наличие привычного ПО для выполнения всех задач сотрудника и безопасности его работы. Теперь при использовании «Ред ОС» 8 на ARM-процессорах есть возможность обеспечить контроль над информацией, работой сотрудников и расследование инцидентов, используя Staffcop. Таким образом, мы единственные среди IRM и DLP систем выполняем соответствующие задачи информационной безопасности. Рад, что мы с коллегами делаем наши продукты так, что у бизнеса появляется больше выбора в инструментах и реализации инфраструктуры».

Как маркировка звонков для бизнеса изменит корпоративную телефонию
Телеком

Анна Авхимович, руководитель направления маркетинга технологических партнеров «Ред Софт»: «Организации, использующие «Ред ОС» 8 и Staffcop, получают полноценную возможность контролировать информационные потоки, анализировать действия пользователей и расследовать инциденты на защищенных рабочих местах. Сертификация Staffcop под «Ред ОС» на ARM — значимый шаг в расширении экосистемы безопасной и суверенной ИТ-инфраструктуры».

Поддержка ARM-архитектуры расширяет сценарии применения Staffcop при построении автоматизированных рабочих мест, включая офисные среды и инфраструктуры с энергоэффективными устройствами и тонкими клиентами. Это позволяет заказчикам учитывать ARM-платформы при проектировании ИТ-ландшафтов без привязки к одной процессорной архитектуре.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Внедряем КЭДО: как убедить сотрудников и не утонуть в интеграциях

«Барахло и мусор». «Отец» Linux обрушился с критикой на важные нововведения в Linux 7.0

Как противостоять обману в сети: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»

Придуман новый способ мошенничества с онлайн-магазинами. Мошенники остаются с деньгами и товаром, а вродавцы все в долгах

Прием заявок на премию Data Fusion Awards в сфере ИИ продлен

«Замедление» Telegram ударило по разработке российского ПО

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже 14 февраля: выбор ZOOM

Восстание гаджетов: 7 случаев травм и ожогов от наушников и носимой электроники

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще