«М.видео» назвала главные тенденции на рынке ТВ и смарт-мониторов в 2025 году

«М.видео» сообщает, что, по данным исследовательской компании ICMR («ГФК-Русь»), по итогам 2025 г. в России было продано около 7,2 млн телевизоров и смарт-мониторов, а объем рынка в денежном выражении превысил 218 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

По количеству проданных устройств в 2025 г. лидирующие позиции на рынке смарт-телевизоров и смарт-мониторов заняли бренды, ориентированные на массового покупателя. Наиболее заметное положение по количеству проданных устройств на протяжении года сохранял Haier. Заметные доли продаж также сформировали Hisense, Xiaomi и TCL.

Руководитель департамента «Кино и Звук» компании «М.видео» Иван Баратынский: «В 2025 г. покупатели все чаще выбирают телевизоры и смарт-мониторы как универсальные устройства для дома — не только для просмотра контента, но и для игр, стриминга и повседневного использования. Растет интерес к моделям с качественным изображением, современными матрицами и удобными смарт-платформами, а также к решениям, которые легко интегрируются с другими цифровыми сервисами. При этом на рынке сохраняется спрос как на доступные модели, так и на более технологичные устройства с расширенным функционалом и увеличенной диагональю».

В денежном выражении рынок формируют технологичные и экосистемные бренды. По итогам 2025 г. лидирующие позиции по объему продаж в рублях занимают Haier, Samsung, TCL и Hisense. В этом сегменте покупатели чаще выбирают модели с высоким разрешением, современными типами матриц, поддержкой стриминговых сервисов и возможностями интеграции с экосистемами умного дома.

В структуре продаж телевизоров доминируют модели среднего ценового сегмента. Наиболее востребованными стали устройства стоимостью от 10 до 20 тыс. руб. — на них пришлось около трети всех продаж в натуральном выражении. При этом более половины покупателей выбирали телевизоры дороже 20 тыс. руб., что отражает устойчивый интерес к моделям с расширенным функционалом, увеличенной диагональю и более высоким качеством изображения.

Сезонно наибольший спрос на телевизоры и смарт-мониторы приходится на зимние месяцы, а также на периоды крупных промоактивностей. Пиковые объемы продаж в 2025 г. были зафиксированы в январе, ноябре и декабре, а также в начале летнего сезона, что связано как с обновлением техники и переездами, так и с традиционными распродажами.

В части программных платформ рынок смарт-телевизоров в 2025 г. остается высоко диверсифицированным. Наибольшую долю продаж в натуральном выражении занимает Android/Google TV — около 44%. При этом российские операционные системы в совокупности заняли более 25% рынка, что отражает устойчивый интерес покупателей к локализованным интерфейсам, интеграции с отечественными сервисами и экосистемами, а также удобству повседневного использования смарт-функций. Собственные платформы глобальных производителей — Samsung Tizen и LG webOS — сохраняют положение на рынке за счет фирменных интерфейсов и экосистемных возможностей.

Консультант отдела исследований цифровых товаров ICMR («ГФК-Русь») Павел Синцов: «По итогам 2025 г. рынок смарт-телевизоров и мониторов продемонстрировал переход к более спокойной и рациональной модели развития, где ключевым фактором остается соответствие устройства реальным сценариям использования, а также баланс между возможностями, качеством реализации и ценой. В этом году закрепился тренд на поиск оптимального соотношения цены и возможностей, когда даже доступные модели должны оправдывать базовые ожидания по качеству и удобству».