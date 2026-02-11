Количество умных устройств в системе газоснабжения Кубани выросло в 2,5 раза

МТС в Краснодарском крае проанализировала динамику автоматизации предприятий за прошлый год. Наибольшее количество умных устройств сегодня задействовано в сферах энергоснабжения и ЖКХ. При этом самые высокие темпы автоматизации впервые продемонстрировали предприятия газоснабжения. Число умных устройств для удаленного сбора и контроля потребления газа увеличилось в 2,5 раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Предприятия «Газпром межрегионгаз» в регионах России начали реализацию программы СТМ100. Ее цель - полномасштабное внедрение систем телеметрии на объектах газопотребления промышленных и коммунально-бытовых потребителей. К 2030 г. планируется обеспечить «умный учет газа» и дистанционный контроль за реализацией газа на всех сетях компании.

IoT-решения применяется в работе подразделения Газпрома в Краснодарском крае в режиме реального времени: для понимания объемов потребления газа и своевременной настройки газораспределительной системы. Телеметрия позволяет оперативно контролировать и сопоставлять объемы подачи и реализации, не допускать потерь газа и безучетное потребление.

«Несмотря на то, что проект по «умному учету газа» находится еще на стадии внедрения, уже сейчас компании отмечают сразу несколько плюсов в автоматизации процессов контроля и учета. Во-первых, это скорость получения информации. Во-вторых, полная координация технологических параметров для обеспечения безопасности потребления газа. В ближайшие годы все сферы потребления будут полностью автоматизированы, и это сделает взаимоотношения поставщиков и пользователей максимально удобными и прозрачными», - отметил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.

В топе региональных компаний, активно использующих в своей работе сервисы на базе IoT: логистические компании с мониторингом транспорта, организации, управляющие городской инфраструктурой с проектами «Умный город», «Безопасный город». Высокие темпы автоматизации отрасли также демонстрируют застройщики и аграрии.