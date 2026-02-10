Разделы

«СберМобайл»: как россияне смотрели открытие Олимпийских Игр со смартфонов

«СберМобайл» изучил обезличенные данные мобильной активности абонентов в период старта Олимпийских игр и оценил, как пользователи смотрели трансляции в мобильном формате. В период с 6 по 8 февраля 2026 г. мобильный просмотр Okko у абонентов «СберМобайла» вырос: объем трафика увеличился на 21% по сравнению с периодом 30 января – 1 февраля 2026 г. Об этом CNews сообщили представители «СберМобайла».

Основной сценарий просмотра был сосредоточен внутри России.

Пик мобильного просмотра пришелся на 6 февраля 2026 г. — день церемонии открытия Олимпиады. Именно в этот день была зафиксирована наибольшая активность мобильных просмотров трансляций.

Наибольшая активность мобильного просмотра была зафиксирована в Москве и Московской области, Ленинградской и Свердловской областях, Новосибирской и Челябинской областях.

В 2026 г. впервые в истории Okko стал эксклюзивным официальным вещателем Олимпийских игр на национальном рынке, собрав на одной платформе все соревнования, церемонии и дополнительный контент.

