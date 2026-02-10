20 российских вузов участвуют в пилотном тестировании «ЛаньGPT» — первого ИИ-ассистента для работы с верифицированным учебным контентом

Edtech-компания «Лань» — российский разработчик и поставщик образовательных ИIT-решений, запустила пилотный запуск бета-версии «ЛаньGPT» — первого в стране генеративного ИИ-ассистента, созданного для работы исключительно с проверенным академическим контентом, размещенном в электронно-библиотечной системе «Лань». В ЭБС представлены почти один млн наименований книг и статей: более 700 тыс. единиц научной периодики и более 200 тыс. — книжного массива. Об этом CNews сообщили представители компании «Лань».

В пилотном тестировании участвуют 20 российских университетов из различных регионов и направлений подготовки, включая РГПУ им. А. И. Герцена, Уфимский университет науки и технологий, Северный (Арктический) федеральный университет, Сибирский федеральный университет, Омский государственный аграрный университет им. П. А. Столыпина.

«ЛаньGPT – инструмент нового касса для решения учебных и методических задач. Он не заменяет самостоятельную работу, а снимает рутинную нагрузку, помогая сделать первый и самый сложный шаг — начать. На этапе пилота мы оценим реальные сценарии использования, выявим запрос на новые инструменты», — отмечает Александр Никифоров, генеральный директор компании «Лань».

В основе «ЛаньGPT» лежит RAG-архитектура (Retrieval-Augmented Generation/поисковая дополненная генерация), которая гарантирует, что ответы ИИ формируются только на основе верифицированного контента ЭБС «Лань». Система не обращается к внешнему интернету, что минимизирует риски «галлюцинаций» и обеспечивает достоверность.

Платформа спроектирована для работы с различными открытыми LLM (Mistral, DeepSeek, СhatGPT и др.), которые дорабатываются под конкретные задачи. Все вычисления выполняются на собственных мощностях компании в России, что гарантирует полную автономность и безопасность данных.

Архитектура платформы включает систему балансировки нагрузки, обеспечивающую стабильную работу даже в периоды пиковой активности (например, перед сессией).

Сервис обеспечивает быстрый анализ сложных материалов, терминологии и взаимосвязей, опираясь на конкретные источники из ЭБС. Для подготовки к занятиям и аттестациям инструмент помогает выявить ключевые фрагменты в учебных текстах, проверить понимание темы и структурировать информацию для докладов или презентаций.

Кроме того, он служит эффективным стартом для написания научно-учебных работ — от рефератов до выпускных квалификационных работ — формируя структурированный план с прямыми ссылками на релевантные фрагменты книг и cтатей в ЭБС «Лань».

Пользователь может использовать готовые промпты-сценарии, такие как «Предложи гипотезу», «Предложи методологию», «Взвесь “за” и “против”» или «Напиши резюме для широкой аудитории» для доработки материала.

Все цитируемые источники система автоматически формирует в единый список с полным библиографическим описанием по требованиям ГОСТа. Итоговый материал со всеми ссылками и корректировками доступен для загрузки в формате .docx