Регионы дополнительно снижают ставки по ИТ-ипотеке

Участники программы ИТ-ипотеки могут дополнительно снизить процентную ставку по кредиту за счет бюджета регионов. Такая возможность предусмотрена во всех регионах, участвующих в программе — кроме Москвы и Санкт-Петербурга, на которые с августа 2024 г. она не распространяется. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Где самые выгодные условия по региональным программам

На практике уже 23 субъекта страны запустили региональные меры поддержки по субсидированию расходов ИТ-специалистов по ипотечным займам. В 13 регионах предусмотрено максимальное дополнительное снижение ставки до 3%, среди которых лидирующие позиции по выгодным условиям занимают: Белгородская область, Калужская область, Нижегородская область, Челябинская область, Тульская область, Новгородская область, Сахалинская область, Владимирская область.

Условия обновлённой программы

Как Федеральная палата адвокатов РФ перевела управление данными на российскую СУБД
Великая миграция данных

Летом 2024 г. ИТ-ипотека была продлена с учетом изменения параметров. Ее ключевой целью стало развитие квалифицированных ИТ-специалистов и сохранение кадрового потенциала отрасли в регионах, где уровень заработной платы ниже, чем в Москве и Санкт-Петербурге.

В рамках программы планируется поддержать не менее 160 тыс. ИТ-специалистов до 2030 г.

