Умные парковки Волгограда интегрировали с государственными сервисами и защитили от сбоев связи

Компания «Росатом Инфраструктурные решения» (РИР, дивизион госкорпорации «Росатом») завершила ключевой этап создания единого цифрового контура парковочного пространства Волгограда. Система, включающая комплексы фотовидеофиксации и программное обеспечение собственной разработки РИР, теперь интегрирована с федеральными сервисами, что позволяет автоматизировать управление парковочным пространством и обеспечивать контроль благоустройства. Об этом CNews сообщили представители «Росатома».

РИР выступил в проекте как разработчик ПО, производитель оборудования и системный интегратор. Оператором платного парковочного пространства является МБУ «Центр организации дорожного движения Волгограда».

Ключевой особенностью волгоградского проекта стала его адаптация к работе в сложных условиях: система первой в России получила защиту от ограничений связи. Специалисты РИР организовали защищенные каналы передачи данных для комплексов фотовидеофиксации, которые обеспечивают непрерывный мониторинг даже при блокировке беспроводных сетей и сбоях GPS. Это обеспечивает бесперебойную фиксацию нарушений правил парковки и благоустройства.

«Возможность припарковать авто даже в самый снежный день и сохранить зеленые насаждения летом – это не фантастика, а реальная цель, к которой мы стремимся. Повышение качества городской среды без слаженной деятельности всей команды проекта просто невозможно. Вовлеченность экспертов и внедрение интеллектуальных технологий позволяют прийти к этой цели. Отдельно отмечу цифровой модуль для административных комиссий: попробовав работать в нем для управления парковками, город принял решение масштабировать опыт, и теперь им пользуются и другие комиссии Волгограда», – отметил Дмитрий Утенков, начальник отдела административного контроля и управления платными парковками МБУ «Центр организации дорожного движения Волгограда».

С 2023 г. проект прошел несколько этапов развития. На финальной стадии была проведена автоматизация процессов делопроизводства и межведомственного взаимодействия. Система интегрирована с платежными сервисами, базами данных ФССП, Почты России и Социального фонда России. Это позволило создать единое рабочее окно для административных комиссий города: теперь в одном интерфейсе можно не только администрировать парковки, но и контролировать состояние газонов, цветников и общественных пространств, предотвращая их порчу автотранспортом.

Сервис «Умные парковки» Росатома представляет собой экосистему полного цикла: от нормативной базы и ИТ-платформы до «железа» на улицах. Все компоненты (камеры, ПО, мобильное приложение, портал) являются полностью отечественными разработками и включены в реестр российского ПО.

Работы выполнила компания «Городские технологии» (входит в РИР). Ее решения уже успешно работают более чем в 24 городах России и СНГ.

«Транспорт – драйвер развития территории, поэтому цифровизация этой сферы имеет высокий приоритет. Лучшие мировые и российские практики доказывают: умные парковки реально улучшают дорожную ситуацию. Более того, комплексы фотовидеофиксации становятся источником данных сразу для нескольких городских систем – от управления трафиком до "Безопасного города". Мы делаем все, чтобы наши решения помогали городам становиться комфортнее и безопаснее», — сказала генеральный директор компании «Городские технологии» Елена Лекомцева.