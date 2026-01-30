Т2 за год установила 6,5 тыс. базовых станций в Москве

Т2, российский оператор мобильной связи, в 2025 г. запустил технологию VoWiFi в столице, увеличил скорость передачи данных на 60%, начал выводить новый диапазон LTE2300 в метро и завершил год с нулевым количеством аварий первого приоритета. Т2 обеспечивала indoor-покрытие на ключевых столичных объектах и устанавливала необходимое оборудование к открытию новых станций Московского метрополитена.

За год портфель столичного оборудования Т2 вырос на более чем 6,5 тыс. базовых станций – это на 20% выше показателя 2024 г. Количество сайтов – площадок под размещение БС – увеличилось на 1000, что соответствует темпу роста строительства на 30% год к году. Ключевые показатели успешности голосовой связи и передачи данных сохранились на уровне таргетных значений – 99,78% и 98,32% соответственно. Год Т2 завершила без технических аварий первого приоритета.

Одним из важнейших запусков прошлого года в столице стал VoWiFi – технология автоматически доступна всем пользователям, чьи устройства поддерживают звонки по Wi-Fi. Такой тип вызова особенно актуален для использования в офисных зданиях, кладовых помещениях и других зонах с ограниченным приемом сигнала. Тем временем показатели VoLTE показали беспрецедентный рост – 67% на конец года по сравнению с январем. На популярности звонков по сети LTE сказались ограничения на вызовы в мессенджерах и увеличение количества абонентских устройств с поддержкой технологии.

В фокусе технического развития в 2025 г. – увеличение интернет-скоростей. За год средние показатели скорости выросли на 60% – благодаря активной модернизации базовых станций, а также использованию частотного диапазона LTE2300. Прирост скачанного трафика за год составил 20% – такой показатель сохраняется со времен пандемии.

Т2 активно расширяла зону indoor-покрытия. За год количество зданий, где проведено специальное оборудование связи, увеличилось еще более чем на 50 объектов. Наиболее важные запуски охватили Московский международный дом музыки, детский научно-клинический центр им. Л. М. Рошаля, торговый центр Avenue Sever, а также Live Arena, принимавшая международный конкурс «Интервидение 2025». Также продолжалась работа над обеспечением сетью крупных жилых комплексов Москвы и Подмосковья.

Параллельно Т2 устанавливала новое оборудование в местах проживания абонентов оператора – за год сеть улучшилась в 325 спальных районах столицы. Модернизация сети затронула также крупнейшие автодороги. Среди новых маршрутов с качественной сетью оператора – Киевское, Ярославское, Калужское, Дмитровское шоссе, М-11 «Нева», М-4 «Дон» и другие. Общее количество выполненных работ на автодорогах превысило 90.

Работа над другим важным проектом – увеличением скоростей в метрополитене за счет вывода диапазона LTE2300 – также показала значительные результаты. Диапазон запущен на более чем трехстах базовых станциях, обеспечивающих связью платформы и перегоны подземки. Скорости LTE в метро за год увеличились более чем вдвое. Кроме того, все новые станции метрополитена – «ЗИЛ», «Крымская», «Академическая» и «Вавиловская» – были обеспечены стабильной голосовой связью и качественным интернет-соединением с первым пассажиром.

Технический департамент также обеспечил связью крупнейшие московские lifestyle- и бизнес-мероприятия.

Андрей Маханьков, технический директор макрорегиона «Москва», сказал: «Московский регион всегда был и остается в фокусе технической дирекции. Столичные жители привыкли к комфорту и к повсеместной доступности сети, и в наших задачах – обеспечить удобство пользования онлайн-сервисами в каждой точке Москвы. Ключевые достижения за 2025 г. – это улучшение качества связи, расширение зоны покрытия сети и увеличение скоростей в регионе. За этим результатом стояла большая работа по строительству новых базовых станций и модернизации сети. В планах технической дирекции – сохранить высокие темпы развития сети и реализовать больше инновационных проектов».