Новый релиз Multidirectory: еще больше возможностей для эффективной работы

Компания «Мультифактор», российский разработчик программного обеспечения на ИТ- и ИБ-рынке, представляет обновленные версии службы каталогов Multidirectory — Community 2.7.0 и Enterprise 2.7.0e-01. Об этом CNews сообщили представители «Мультифактора».

«В новых версиях Multidirectory мы сделали акцент на доработке удобства администрирования. Мы добавили глобальный каталог для упрощенного доступа к ресурсам, реализовали очистку истории паролей и запретили удаление важных системных объектов. Теперь администраторы смогут создавать контакты прямо внутри системы, а также опыт взаимодействия со схемой домена станет более легким благодаря возможности визуализации обратной вложенности. Эти нововведения позволяют повысить эффективность управления инфраструктурой и снизить риски несанкционированного доступа», — Дмитрий Макаров, руководитель продукта Multidirectory.

Добавлен Global Catalog (функция также доступна в Community-версии 2.7.0)

Global Catalog (Глобальный каталог) — это централизованная база данных, предоставляющая глобальное представление ключевой информации обо всех пользователях, группах и ресурсах в распределённой инфраструктуре каталогов. Он функционирует как «указатель» или быстрый поисковый индекс для всей организации, который ускоряет процессы входа в систему и поиска данных.

Добавлена возможность очистки истории паролей (функция также доступна в Community-версии 2.7.0)

Теперь администраторы могут вручную очищать историю предыдущих паролей пользователя. Эта возможность улучшает процесс администрирования учётными записями сотрудников.

Добавлен запрет на удаление и перемещение системных контейнеров (функция также доступна в Community-версии 2.7.0)

Для исключения случайных изменений важных элементов инфраструктуры введен запрет на удаление и перемещение системных контейнеров. Эти объекты содержат критически важные элементы системы, изменение которых может привести к сбоям или нарушениям функциональности.

Добавлена сущность «Контакт» (функция также доступна в Community-версии 2.7.0)

Появилась новая сущность — «Контакт». Она предназначена для хранения контактной информации физических лиц, не являющихся сотрудниками предприятия. Например, контакты партнёров, заказчиков или подрядчиков теперь удобно хранить непосредственно в каталоге Multidirectory, повышая удобство взаимодействия и унифицируя хранение контактов.

Организационное подразделение Services переименовано в System (функция также доступна в Community-версии 2.7.0)

Организационная единица Services была переименована в System. Такое решение было принято для лучшего понимания назначения организационных подразделений и удобства администрирования. Переименование облегчает работу администраторам и повышает читаемость структуры каталогов.

Добавлено принудительное изменение пароля Kerberos-принципала при дубликате LDAP-записи (функция также доступна в Community-версии 2.7.0)

При создании нового Kerberos-принципала, если обнаруживается наличие аналогичной записи в LDAP-каталоге, система автоматически инициирует процедуру смены пароля. Данная мера защищает инфраструктуру от конфликтов имён и предотвращает возможные сбои аутентификации.

Добавлена возможность «выбрать все/снять выбор» в «Журнале событий» (функция также доступна в Community-версии 2.7.0)

Администратору теперь доступна новая удобная функция массовой выборки событий в «Журнале событий». Он может снимать и ставить метки для записи в журнал важных для него событий. Это позволяет значительно ускорить работу с журналом и упрощает выполнение массовых операций над выбранными элементами.

Реализована поддержка LDAPS-соединений с возможностью загрузки root-сертификата для построения доверия доменов (функция доступна только в Enterprise-версии)

Теперь Multidirectory поддерживает шифрованные SSL-/TLS-соединения (LDAPS). Дополнительно появилась возможность загружать собственный сертификат удостоверяющего центра (Root CA), используемый для проверки подлинности сертификатов серверов и клиента. Это существенно усиливает защиту передаваемых данных, уменьшает вероятность MitM-атак и обеспечивает дополнительную уверенность в конфиденциальности сетевого трафика.

Все перечисленные нововведения повышают гибкость и безопасность управления службой каталогов Multidirectory, улучшают ее масштабируемость и предоставляют дополнительные инструменты для эффективного мониторинга и аудита процессов.