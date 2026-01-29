Разделы

ПО
|

Новый релиз Multidirectory: еще больше возможностей для эффективной работы

Компания «Мультифактор», российский разработчик программного обеспечения на ИТ- и ИБ-рынке, представляет обновленные версии службы каталогов Multidirectory — Community 2.7.0 и Enterprise 2.7.0e-01. Об этом CNews сообщили представители «Мультифактора».

«В новых версиях Multidirectory мы сделали акцент на доработке удобства администрирования. Мы добавили глобальный каталог для упрощенного доступа к ресурсам, реализовали очистку истории паролей и запретили удаление важных системных объектов. Теперь администраторы смогут создавать контакты прямо внутри системы, а также опыт взаимодействия со схемой домена станет более легким благодаря возможности визуализации обратной вложенности. Эти нововведения позволяют повысить эффективность управления инфраструктурой и снизить риски несанкционированного доступа», — Дмитрий Макаров, руководитель продукта Multidirectory.

Добавлен Global Catalog (функция также доступна в Community-версии 2.7.0)

Global Catalog (Глобальный каталог) — это централизованная база данных, предоставляющая глобальное представление ключевой информации обо всех пользователях, группах и ресурсах в распределённой инфраструктуре каталогов. Он функционирует как «указатель» или быстрый поисковый индекс для всей организации, который ускоряет процессы входа в систему и поиска данных.

Добавлена возможность очистки истории паролей (функция также доступна в Community-версии 2.7.0)

Теперь администраторы могут вручную очищать историю предыдущих паролей пользователя. Эта возможность улучшает процесс администрирования учётными записями сотрудников.

Добавлен запрет на удаление и перемещение системных контейнеров (функция также доступна в Community-версии 2.7.0)

Для исключения случайных изменений важных элементов инфраструктуры введен запрет на удаление и перемещение системных контейнеров. Эти объекты содержат критически важные элементы системы, изменение которых может привести к сбоям или нарушениям функциональности.

Добавлена сущность «Контакт» (функция также доступна в Community-версии 2.7.0)

Появилась новая сущность — «Контакт». Она предназначена для хранения контактной информации физических лиц, не являющихся сотрудниками предприятия. Например, контакты партнёров, заказчиков или подрядчиков теперь удобно хранить непосредственно в каталоге Multidirectory, повышая удобство взаимодействия и унифицируя хранение контактов.

Организационное подразделение Services переименовано в System (функция также доступна в Community-версии 2.7.0)

Организационная единица Services была переименована в System. Такое решение было принято для лучшего понимания назначения организационных подразделений и удобства администрирования. Переименование облегчает работу администраторам и повышает читаемость структуры каталогов.

Добавлено принудительное изменение пароля Kerberos-принципала при дубликате LDAP-записи (функция также доступна в Community-версии 2.7.0)

Видеоконференции как основной инструмент бизнеса: критерии выбора в 2026 году
Бизнес-коммуникации

При создании нового Kerberos-принципала, если обнаруживается наличие аналогичной записи в LDAP-каталоге, система автоматически инициирует процедуру смены пароля. Данная мера защищает инфраструктуру от конфликтов имён и предотвращает возможные сбои аутентификации.

Добавлена возможность «выбрать все/снять выбор» в «Журнале событий» (функция также доступна в Community-версии 2.7.0)

Администратору теперь доступна новая удобная функция массовой выборки событий в «Журнале событий». Он может снимать и ставить метки для записи в журнал важных для него событий. Это позволяет значительно ускорить работу с журналом и упрощает выполнение массовых операций над выбранными элементами.

Реализована поддержка LDAPS-соединений с возможностью загрузки root-сертификата для построения доверия доменов (функция доступна только в Enterprise-версии)

PostgreSQL по-русски: как вывести отечественные СУБД на мировой уровень
Цифровизация

Теперь Multidirectory поддерживает шифрованные SSL-/TLS-соединения (LDAPS). Дополнительно появилась возможность загружать собственный сертификат удостоверяющего центра (Root CA), используемый для проверки подлинности сертификатов серверов и клиента. Это существенно усиливает защиту передаваемых данных, уменьшает вероятность MitM-атак и обеспечивает дополнительную уверенность в конфиденциальности сетевого трафика.

Все перечисленные нововведения повышают гибкость и безопасность управления службой каталогов Multidirectory, улучшают ее масштабируемость и предоставляют дополнительные инструменты для эффективного мониторинга и аудита процессов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Прием заявок на премию Data Fusion Awards в сфере ИИ продлен

«Аквариус» вносит в реестр отечественного ПО свою мобильную ОС. И это не Android

Обзор: Рынок платформ виртуализации

Впервые с 2022 года под кибератаки попало меньше половины россиян

Выбор CNews: главные события на российском ИТ-рынке в 2025 г. Голосование

Linux после Торвальдса. Готов план по передаче власти над разработкой ОС после ухода основателя

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Обзор смартфона HUAWEI Mate X7: эффектный складной фотофлагман

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще