«МегаФон»: зимой 2026 г. челябинцы увлеклись северным сиянием

Жители Южного Урала cтали активнее охотиться за северным сиянием. Интерес к сайтам, где можно в реальном времени увидеть это природное явление, в декабре 2025 г. – январе 2026 г. вырос почти на 40% год к году. Чтобы своими глазами увидеть «дыхание полярной ночи», челябинцы чаще всего едут в самую красивую деревню России и к Баренцеву морю. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Благодаря высокой солнечной активности в 2025 г. северное сияние можно было увидеть не только в традиционных северных регионах, но и в средних широтах. Жители Челябинской области воспользовались благоприятными условиями и стали активнее мониторить ресурсы. Наибольший всплеск трафика пришелся на сайты с интерактивными картами, которые помогают узнавать индекс активности, отслеживать перемещение северного сияния и вероятность его появления.

Наиболее популярными днями для наблюдений стали периоды самых мощных солнечных вспышек в середине ноября, когда была зафиксирована активность класса Х. В это время южноуральцы нарастили объем данных на ресурсах сразу в 14 раз. Второй всплеск интереса пришелся на новогодние каникулы. В праздники жители отправились в путешествия продолжительностью до пяти дней, чтобы своими глазами увидеть, как небо вспыхивает зелеными, фиолетовыми и розовыми волнами.

На охоту за северным сиянием — не в онлайне, а в реальном времени — челябинцы чаще всего отправляются в Мурманскую область. Сюда едет 78% любителей этого природного явления. Помимо областного центра, популярны село Териберка на берегу Баренцева моря и поселок Печенга, где нет городского света, зато есть идеальные условия для наблюдений. На втором месте по востребованности — Архангельская область. Здесь жители Челябинской области выбирают поселок Голубино и деревню Веркола, которая входит в список самых красивых деревень России.

«Иногда северное сияние бывает совсем близко от нас: в середине января необычное явление могли наблюдать жители села на Южном Урале, его также наблюдали в разных населенных пунктах в соседней Свердловской области. Вместе с тем традиционное место для охоты за “дыханием полярной ночи” — село Териберка в Мурманской области — находится далеко. Скоростной мобильный интернет позволяет наблюдать северное сияние независимо от того, где находятся наши абоненты, просто открыв на смартфоне нужный ресурс. Для этого мы реализуем масштабную программу обновления телеком-инфраструктуры, например, за прошлый год мы построили и модернизировали около 80 объектов», — отметил директор «МегаФона» в Челябинской области Геннадий Жуков.