Цифровой помощник врача «Доктор Пирогов» начнут внедрять в Новосибирской области

Цифровой помощник врача «Доктор Пирогов» начнут внедрять в Новосибирской области. Договоренность о сотрудничестве Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта НГУ и Министерства здравоохранения региона была достигнута в ходе встречи с участием заместителя губернатора НСО Константина Хальзова. Об этом CNews сообщили представители НГУ.

Во встрече также приняли участие ректор НГУ Дмитрий Пышный и научный руководитель Центра ИИ Михаил Федорук. Основная цель — ознакомиться с разработками Центра ИИ НГУ в сфере умной медицины и обозначить возможные направления сотрудничества. По результатам встречи была достигнута договоренность о том, чтобы начать внедрение одного из решений — цифрового помощника врача «Доктор Пирогов» — в систему здравоохранения региона. Пилотный запуск данного проекта может состояться уже в ближайшие два года.

«В рамках выполнения национальных задач, которые поставил Президент Российской Федерации, по увеличению продолжительности и снижению смертности для нас важно внедрять собственные решения, которые помогут улучшить профилактику, диагностику и лечение основных социально-значимых заболеваний. Сотрудничество с Новосибирским государственным университетом, в котором сформирована солидная исследовательская база и есть мощный технологический задел в виде готовых прототипов и разработок в сфере «умного здравоохранения», позволит решать эти задачи. Мы готовы уже в ближайшее время приступить к совместной работе», — сказал Константин Хальзов, заместитель губернатора Новосибирской области.

Центр ИИ НГУ специализируется на тематике «умного города», одним из важных направлений является разработка решений в сфере здравоохранения, создание среды для сохранения здоровья населения. Как отметил директор Центра ИИ НГУ Александр Люлько, медицинские учреждения в высокой степени заинтересованы в создании и внедрении новых решений и активно предлагают перспективные направления для совместной работы.

Система поддержки принятия врачебных решений «Цифровой помощник врача «Доктор Пирогов» является разработкой ученых Центра ИИ НГУ, на текущий момент она содержит информацию о 250 основных заболеваниях, база о патологических состояниях постоянного расширяется и пополняется. При разработке ученые применили гибридный подход, сочетающий в себе нейросетевые методы и специализированный граф знаний ANDSystem для обеспечения интерпретируемости решений. При создании прототипа использовались наработки и исследования, которые проводились НГУ совместно с Институтом цитологии и генетики СО РАН.

Илона Киреёнок, UDV Group: Компании хотят не просто укрепить защиту, но и сократить время восстановления после атак
Безопасность

На встрече с представителями администрации Новосибирской области, в которой также приняли участие главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения Новосибирской области, был продемонстрирован прототип системы, решение вызвало большой интерес со стороны профессионального сообщества.

«Ключевая ценность для медицинских учреждений, на наш взгляд, заключается в том, что сокращается время на приём и оформление пациентов без потери качества. Также система позволит снизить диагностические и терапевтические ошибки, добиться стандартизации ведения пациентов между врачами и сменами. Кроме того, она даст возможность проводить автоматический аудит уже поставленных диагнозов и назначений и формировать отчёты, в том числе и для заведующих отделением и главврача», — сказал Владимир Иванисенко, ведущий научный сотрудник Центра ИИ НГУ, руководитель проекта.

Среди других решений Центра ИИ НГУ, которые также были представлены на встрече и рассматриваются для внедрения в системе здравоохранения Новосибирской области, — ИИ-сервис для автоматической диагностики МРТ-изображении и программно-аппаратный комплекс «Интеллектуальный помощник для слепых ИИ-Поводырь». Разработка последнего ведется по заказу ФГАУ НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова — индустриального партнера Центра ИИ НГУ.

