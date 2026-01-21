Разделы

Свыше 3,2 тыс. студентов поучаствовали в программе «Техностажировка» в ОЭЗ «Технополис Москва»

Производственную практику на высокотехнологичных предприятиях особой экономической зоны «Технополис Москва» в 2025 г. прошли свыше 1,7 тыс. учащихся столичных колледжей и вузов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению Сергея Собянина продолжаем работу по подготовке высококвалифицированных специалистов для промышленной отрасли. С 2022 г. в ОЭЗ “Технополис Москва” реализуется проект “Техностажировка”, позволяющий молодым людям приобрести ключевые навыки и компетенции на предприятиях, являющихся лидерами высокотехнологичных отраслей промышленности. В 2025 г. практику прошли свыше 1,7 тыс. учащихся, а за все время в проекте приняли участие более 3,2 тыс. студентов», — сказал Максим Ликсутов.

Как превратить онлайн-доску в модель корпоративной визуальной платформы
Цифровизация

Между ОЭЗ «Технополис Москва» и столичными образовательными учреждениями высшего и среднего звена заключено свыше 30 соглашений об организации учебных, производственных и преддипломных практик. Например, среди них — МГТУ им. Н. Э. Баумана, Московский политехнический университет, МАДИ, МФТИ, РЭУ им. Г. В. Плеханова.

В проекте «Техностажировка» участвуют 65 предприятий ОЭЗ Москвы. Лидерами по количеству студентов-практикантов в 2025 г. стали компании: «Тексел», «Некс-Т», «Микрон», НЦК, «Амедарт», «Р-Опра», а также Карачаровский механический завод.

