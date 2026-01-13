«НАРТИС» поставил в Вологду зарядные станции для речного транспорта и электромобилей

«НАРТИС» (входит в группу «НЭК»), российский производитель интеллектуальных приборов учета и зарядной инфраструктуры, произвел и поставил две зарядные станции С-90 для администрации Вологды. Об этом CNews сообщили представители «НАРТИС».

Новые высокомощные станции «С-90» предназначены не только для подзарядки электромобилей, но и речных прогулочных электрокатеров. Это первый проект «НАРТИС» в сегменте речного транспорта. Использование электрического флота позволит снизить уровень шумового и углеродного загрязнения, сделает передвижение по водным артериям города тише и экологичнее, а также повысит комфорт для пассажиров и жителей прибрежных районов.

«НАРТИС» последовательно развивает производство и поставки зарядных станций, обеспечивая заказчиков современными решениями для электротранспорта. Научно-технический потенциал и производственные мощности позволяют реализовывать проекты любого уровня сложности «под ключ» – от разработки и проектирования до пуско-наладки и сервисного обслуживания», – отметил Олег Владимиров, генеральный директор «НАРТИС».

Зарядные станции «НАРТИС» представлены в сегментах АС (мощностью от 3,5 до 44 кВт) и DC (от 20 до 420 кВт). Оборудование завода успешно функционирует на парковках супермаркетов, бизнес-центров, гостиниц и коммерческих объектов в Московском регионе, Санкт-Петербурге, Татарстане, Вологодской, Нижегородской, Ростовской, Липецкой областях, а также в Краснодарском крае и Республике Калмыкия.