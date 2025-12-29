Разделы

МТС приняла «Ясную поляну» в свою LTE-сеть

Цифровая экосистема МТС сообщает о запуске сети высокоскоростного мобильного интернета стандарта LTE в СНТ «Ясная Поляна» Сахалинской области. Благодаря подключению нового телеком-оборудования местные жители получили доступ к современным цифровым сервисам на скорости до 70 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

СНТ «Ясная Поляна» находится в пригороде Южно-Сахалинска. На его территории расположены 217 участков и 13 улиц – все они теперь обеспечены устойчивой голосовой связью и мобильным интернетом четвёртого поколения МТС. Теперь местные жители могут дистанционно получать медицинскую помощь и образование, пользоваться государственными сервисами, банковскими приложениями, общаться с родственниками и друзьями в интернете.

«Новый объект связи стал частью масштабной программы по формированию региональной цифровой экосистемы и направлен на повышение качества жизни жителей области. В целом, мы продолжаем активно развивать и обновлять сеть в Сахалинской области. Так, только в 2025 г. мы провели несколько крупных запусков – подключили LTE в Охотском, Тихом, Парусном, Белинском, а также завершили рефарминг в Южно-Сахалинске, Троицком и Корсакове. Это социально значимое направление нашей работы, поскольку надежная телеком-инфраструктура – необходимый фундамент для развития любых цифровых сервисов», — сказал директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.

Работы в СНТ «Ясная поляна» выполнены совместно с Министерством цифрового и технологического развития Сахалинской области в рамках проекта по устранению цифрового неравенства.

