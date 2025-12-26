Разделы

«Аметист» стала официальным партнером российского ИТ-вендора «Инферит»

Российский ИТ-вендор «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) заключил партнерское соглашение с федеральным системным интегратором «Аметист».

Компания «Аметист» представлена на российском рынке информационных технологий с 1991 г. Многолетний опыт работы в разных регионах России сформировал обширный портфель решений и услуг в области цифровизации бизнеса. «Аметист» специализируется на проектировании, внедрении и сопровождении ИТ-инфраструктуры и информационных систем. Ключевыми направлениями работы являются внедрение решений комплексной системной интеграции, реализация программ импортозамещения, внедрение систем информационной безопасности, проектирование инженерной инфраструктуры, сетей, ЦОД и реализация комплексных мультимедийных решений.

Компания работает с лучшими поставщиками программных и аппаратных решений. В портфеле интегратора более 140 производителей. После заключения партнерства с «Инферит» портфель «Аметист» пополнится российскими программными продуктами: операционной системой «МСВСфера» и системой инвентаризации, учета и контроля ИТ-инфраструктуры «Инферит ИТМен».

«Партнерство с “Инферит” позволяет усилить наше предложение в ключевых для страны отраслях проверенными отечественными технологиями. Продукты вендора, такие как ОС “МСВСфера” и система “Инферит ИТМен”, обладают всеми необходимыми сертификатами и отлично дополняют наши комплексные проекты по построению безопасной и управляемой ИТ-инфраструктуры», — сказал Виталий Фираго, заместитель генерального директора федерального системного интегратора «Аметист».

«МСВСфера» — российская операционная система на основе RHEL для серверов и рабочих мест. Включена в реестр Минцифры России и имеет сертификат ФСТЭК России, оптимальное решение для государственных и коммерческих организаций. «Инферит ИТМен» — система инвентаризации и контроля ИТ-активов. Автоматизирует учет оборудования и ПО, помогает контролировать лицензионную чистоту и оптимизировать расходы на ИТ-активы.

Помимо собственной ОС и системы дискавернига, в экосистему ИТ-вендора «Инферит» входит производство компьютерного оборудования, инструментов информационной безопасности, развитие FinOps и биллинг-платформ.

«Партнерство с системным интегратором “Аметист” логично вписывается в стратегию развития нашего программного направления. Коллеги глубоко погружены в задачи госсектора, финансовой отрасли и ТЭК, обладают экспертизой, которая востребована на рынке. Объединив наши технологии и опыт “Аметиста”, мы сможем предложить заказчикам надежные и функциональные отечественные решения для построения устойчивой ИТ-инфраструктуры», — отметил Павел Витков, директор по продажам программных продуктов «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline).

