Разработка ученых НГУ позволяет повысить точность и надежность ответов нейросети и снизить риск галлюцинаций

Проект RAGU представлен командой разработчиков лаборатории прикладных цифровых технологий Международного научно-образовательного математического центра НГУ. Его концепция лежит в основе чат-бота «Менон», разрабатываемого ими для абитуриентов НГУ. Об этом CNews сообщили представители НГУ.

RAGU (Retrieval-Augmented Graph Utility) — открытая программная библиотека, призванная интегрировать графы знаний с большими языковыми моделями (LLM), позволяющая повысить точность и надежность ответов и снизить риск галлюцинаций в них. Ее архитектура близка к подходу GraphRAG, но основана на принципе «поэтапного» построения графа знаний: используется многошаговый процесс и дообученная меньшая модель для первого шага, что снижает требования к ресурсам.

Научный сотрудник лаборатории прикладных цифровых технологий Международного научно-образовательного математического центра НГУ Иван Бондаренко объяснил, что ключ к успеху лежит в объединении графов знаний и современных языковых моделей, что позволяет повысить точность и снизить риск галлюцинаций в ответах.

«Стартовая идея RAGU — открыть доступ к инструментам для эффективной синтезированной работы графов знаний и LLM. Наша программная открытая библиотека обеспечивает интеграцию больших языковых моделей с графами знаний для повышения точности, надежности и снижения галлюцинации ответов больших языковых моделей на вопросы пользователя. Мы применили подход, основанный на многошаговой работе — специальным образом дообучили генеративную нейросеть быть эффективным инструментом построения графа знаний, и делать это не за один шаг, а многошагово. Такой подход позволяет снизить требования к аппаратному обеспечению и ускорить процесс. При оригинальном подходе для эффективного построения графа знаний часто требовались огромные языковые модели (до ~32 млрд параметров). Наш подход уменьшил размер до около 600 млн параметров за счет дообучения и многошаговой архитектуры, сохранив или даже повысив качество по сравнению с традиционными решениями в рамках методологии GraphRAG», — сказал исследователь.

Проект привлек участников из разных городов и вузов России, что подчеркивает его всероссийскую географию. Помимо студентов и сотрудников НГУ, в нем приняли участие представители Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Балтийского Федерального университета им. Иммануила Канта, Университета науки и технологий МИСИС, Дальневосточного федерального университета, Университета ИТМО: Иван Бондаренко (НГУ), Михаил Комаров (НГУ), Яна Дементьева (НГУ), Роман Шувалов (НГУ), Никита Кукузей (МГУ), Илья Мызников (БФУ им. И. Канта), Александр Кулешевский (МИСИС), Стас Штука (ДВФУ), Матвей Соловьев (ИТМО) и Федор Тикунов (НГУ).

«Саму концепцию придумали не мы. Идея архитектуры GraphRAG взята нами из статьи Microsoft, вышедшей год назад. Она оказалась хорошей, нами был замечен ряд недостатков: очень долгая процедура построения графа знаний и недетерминированный результат. Мы же смогли ускорить процесс и улучшить надежность за счет нашего подхода. Архитектура включает многошаговую настройку и дообучение меньшей модели, что позволяет снизить размер модели и аппаратные требования. Граф знаний строится на вершинах — именованных сущностях и дугах — взаимосвязях между ними. Это позволяет формировать понятный для человека и надежный граф мира, отделенный от «чёрного ящика» нейронной сети», — сказал Иван Бондаренко.

RAGU уже сейчас является основой для ускорения процессов и демонстрирует преимущество по скорости относительно крупных моделей. Иван Бондаренко заявляет о планах написать научную статью о библиотеке и ее применении. В дальнейшем она будет развиваться и переноситься в движок «Менона» внутри НГУ.