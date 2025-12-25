Nerpa обновляет модельный ряд серверов Nord

Российский ИТ-бренд Nerpa обновил линейку серверного оборудования Nord, расширив портфель высокопроизводительных и универсальных решений. Обновление отвечает растущему спросу рынка на доступные и производительные платформы. Об этом CNews сообщили представители OCS.

Архитектура Nerpa Nord позволяет заказчику подобрать необходимую конфигурацию с учетом технических требований и задач. Интегрированные технологии удаленного управления (IPMI/BMC) помогают круглосуточно проводить диагностику, контролировать и обслуживать платформы, снижая операционные затраты. Серверы Nord созданы на базе процессоров Intel Xeon Scalable третьего, четвертого и пятого поколений и обеспечивают высокую совместимость с ПО и ИТ-инфраструктурой. Топовые модели поддерживают память DDR5 с частотой до 5600 МГц и до 12 слотов PCIe 5.0, обеспечивая большую вычислительную мощность и устойчивость к рабочим нагрузкам.

В обновленную линейку серверов Nord стандартного уровня входит семь обновленных моделей: D5810 LFF G3, D5810 SFF G3, D5820 LFF G3, D5820 SFF G3, D5810 SFF G4, D5820 LFF G4, D5820 SFF G4. Оборудование закрывает различные потребности организаций малого, среднего и крупного сегмента: от развертывания облачного хранилища до высокопроизводительных вычислений и виртуализации.

Серверы этого уровня построены на единой отказоустойчивой архитектуре и объединяют гибкую конфигурацию, высокую производительность, масштабируемость и простоту управления. Например, модели с LFF (3.5") и SFF (2.5") накопителями поддерживают горячую замену и позволяют сбалансировать объем хранения — до 25 дисков — и производительность для работы с NVMe. В то же время модульная архитектура решений минимизирует время простоя систем.

Высокопроизводительные модели Nord представлены двумя конфигурациями: D4840 SFF G4 и D4840 SFF G3. Серверы спроектированы для непрерывной работы и оснащены продвинутой системой охлаждения, модульной конфигурацией основных компонентов и интеллектуальным управлением. Решения заинтересуют заказчиков, которые взаимодействуют с большим количеством информации, научными исследованиями и сложной видеоаналитикой: предприятия тяжелой промышленности и машиностроения, энергетики и металлургии, нефтегазового сектора и ИТ.

«Обновленный модельный ряд серверов Nord расширяет присутствие Nerpa в сегментах высокопроизводительных и универсальных решений. Рынку важна не только цена, но и доступность технологий в принципе. Поэтому мы стараемся сделать стоимость оборудования демократичной, сохраняя гибкость конфигураций, надежность, совместимость и длинный жизненный цикл. Прямая связь с заказчиком позволяет оперативно решать все технические вопросы и оказывать поддержку на всех этапах: от пресейла и старта проекта до инсталляции и обслуживания на объекте. Это помогает не только эффективно решать задачи рынка, но и снижать совокупную стоимость владения (ТСО)», — отметил Олег Авилов, руководитель отдела продаж Nerpa.

Все серверное оборудование Nerpa Nord сопровождается технической документацией на русском языке. На решения предоставляется стандартная гарантия сроком один год с возможностью расширения до трех лет. Сервисные центры бренда расположены в более чем 100 городах России. Продвижением обновленных серверов Nord займется официальный дистрибьютор бренда — компания OCS.