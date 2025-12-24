«Авито»: каждый третий россиянин будет дарить на Новый год технику

Аналитики «Авито» узнали у россиян, как часто они дарят технику на Новый год, какую и какие гаджеты хотели бы получить в подарок сами. Оказалось, что на предстоящий праздник подарить что-то из техники собирается каждый третий, и чаще всего радовать своих близких будут смартфонами. Выбирать подарки каждый четвертый россиянин будет из техники российского производства. В среднем потратить на такой презент опрошенные планируют 29 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители «Авито Товаров».

Кому и какую технику дарят

Каждый третий россиянин (38%) планирует дарить на Новый год технику. Среди молодежи 25-35 лет это собирается сделать почти каждый второй (47%). В основном такие подарки планируют дарить детям (38%), родителям (34%) и второй половинке (34%). А каждый четвертый (25%) хочет порадовать новым гаджетом себя.

Смартфоны планирует дарить каждый второй (51%) опрошенный. Чаще всего это мужчины (55%). Небольшая кухонная техника — чайники, тостеры, блендеры — на втором месте. Ее собираются дарить в основном женщины (37%). Молодежь 18-24 лет чаще других собирается дарить наушники (35%), а респонденты 25-34 лет — бытовую технику, например, увлажнители и очистители воздуха (30%).

Бренды и бюджет

В качестве подарка чаще всего рассматривают китайскую технику — брендов Haier, Hisense, Xiaomi, Huawei, Realme (35%). Также популярностью пользуются южнокорейские марки — Samsung, LG (32%). При этом каждый четвертый (26%) собирается дарить технику российского производства. А вот гаджеты американских брендов, таких как Apple и Dyson, будут дарить только 17% опрошенных.

В среднем на такой подарок россияне закладывают 29 тыс. руб. Согласно результатам опроса, в 30 тыс. руб. хотели бы уложиться 66% респондентов. От 30 до 50 тыс. руб. готовы потратить 17% россиян, от 50 до 100 тыс. руб. — 12%. Также есть те, кто готов отдать за подарок еще больше — это 5% опрошенных, и в основном это молодежь 18-24 лет (8%).

Подарки себе

Среди техники, которую опрошенные сами хотели бы получить в подарок, лидируют смартфоны (32%) и ноутбуки с компьютерами (31%). Еще 23% обрадовались бы бытовой технике — например, пылесосу или увлажнителю. В основном это женщины (31%). Они же чаще других хотели бы получить в подарок кухонную технику (20%), фен или стайлер (17%) и умные часы или фитнес-браслет (16%). Мужчины чаще выбирали наушники (14%).

При этом каждый четвертый (26%) сталкивался с ситуацией, когда подаренная техника не подошла. Из них 8% попадали в нее неоднократно. 5% предпочитают в таких случаях перепродавать технику на ресейл-платформах.