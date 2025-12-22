Разделы

Инфраструктура
|

МТС в три раза увеличила облачные мощности на Дальнем Востоке

MWS Cloud, входит в МТС Web Services, увеличила в три раза вычислительные облачные мощности в дата-центре Владивостока, который является ключевым узлом для обслуживания компаний всего Дальнего Востока, включая Хабаровский край. Новые ресурсы позволяют предприятиям региона получать доступ к высокопроизводительным облачным решениям без необходимости инвестировать в дорогостоящее оборудование или ожидать его поставки. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Для усиления облачной платформы на базе VMware в дата-центре установлены современные серверы с высокочастотными процессорами на 3.25 ГГц и большим объемом RAM. Такая конфигурация обеспечивает оптимальные условия для работы систем высокой нагрузки, крупных баз данных, корпоративных решений уровня SAP и системы «». Также на новых мощностях можно будет развернуть другие решения MWS Cloud, такие как инструменты аналитики данных или офисные приложения отечественных разработчиков.

Подключение к новым мощностям осуществляется через единый интерфейс MWS Cloud Platform, где можно удобно управлять всеми собственными ресурсами в одном месте. Гибкая модель тарификации позволяет оплатить только фактическое потребление мощностей, что особенно удобно при переменных нагрузках и сезонных колебаниях трафика. Виртуальная инфраструктура соответствует уровню надёжности Tier III, что особенно важно для обеспечения отказоустойчивости ИТ-систем и сохранности данных местных компаний.

«Мы видим растущий спрос на облачные сервисы со стороны бизнеса Хабаровского края, особенно в сегментах, транспорта, логистики и обрабатывающих производств. Мы оперативно подстраиваемся под потребности бизнеса, поэтому увеличение мощностей дата-центра — это логичный шаг, чтобы обеспечить дальневосточные компании необходимыми ресурсами для цифровизации уже сегодня. Параллельно, в рамках стратегии развития ИТ-инфраструктуры на Дальнем Востоке, мы ведем активную работу над созданием еще одного дата-центра в ДФО. Это следующий шаг для максимального приближения облачных мощностей к нашим клиентам и их растущим потребностям», — сказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

Сергей Демидов, ИБ-директор Мосбиржи: Инфобез — это креатив. А креативить под давлением невозможно
цифровизация

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Золотарёв, ICL Soft: Для фармы не может быть коробочного CRM-решения

Крупнейший мировой производитель самолетов отказывается от сервисов Google

Корпоративная связь без рисков: почему компании переходят на CoWork

Крупнейший в мире производитель чипов TSMC второпях оснащает завод в США передовым оборудованием ценой падения прибыли почти до нуля

Игорь Вороной, «Финтех-маркет»: Автоматизация кредитных заявок сокращает время одобрения с 10 минут до 15 секунд

Состоялся орбитальный бой военных спутников США и Китая

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Как сделать поздравление на Новый год 2026: лучшие приложения и сервисы

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще