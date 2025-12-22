МТС в три раза увеличила облачные мощности на Дальнем Востоке

MWS Cloud, входит в МТС Web Services, увеличила в три раза вычислительные облачные мощности в дата-центре Владивостока, который является ключевым узлом для обслуживания компаний всего Дальнего Востока, включая Хабаровский край. Новые ресурсы позволяют предприятиям региона получать доступ к высокопроизводительным облачным решениям без необходимости инвестировать в дорогостоящее оборудование или ожидать его поставки. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Для усиления облачной платформы на базе VMware в дата-центре установлены современные серверы с высокочастотными процессорами на 3.25 ГГц и большим объемом RAM. Такая конфигурация обеспечивает оптимальные условия для работы систем высокой нагрузки, крупных баз данных, корпоративных решений уровня SAP и системы «1С». Также на новых мощностях можно будет развернуть другие решения MWS Cloud, такие как инструменты аналитики данных или офисные приложения отечественных разработчиков.

Подключение к новым мощностям осуществляется через единый интерфейс MWS Cloud Platform, где можно удобно управлять всеми собственными ресурсами в одном месте. Гибкая модель тарификации позволяет оплатить только фактическое потребление мощностей, что особенно удобно при переменных нагрузках и сезонных колебаниях трафика. Виртуальная инфраструктура соответствует уровню надёжности Tier III, что особенно важно для обеспечения отказоустойчивости ИТ-систем и сохранности данных местных компаний.

«Мы видим растущий спрос на облачные сервисы со стороны бизнеса Хабаровского края, особенно в сегментах, транспорта, логистики и обрабатывающих производств. Мы оперативно подстраиваемся под потребности бизнеса, поэтому увеличение мощностей дата-центра — это логичный шаг, чтобы обеспечить дальневосточные компании необходимыми ресурсами для цифровизации уже сегодня. Параллельно, в рамках стратегии развития ИТ-инфраструктуры на Дальнем Востоке, мы ведем активную работу над созданием еще одного дата-центра в ДФО. Это следующий шаг для максимального приближения облачных мощностей к нашим клиентам и их растущим потребностям», — сказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.