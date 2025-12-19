В 2025 г. татарстанцы стали больше развлекаться онлайн

Холдинг «ON Медиа», входящий в группу компаний МТС, изучил, как татарстанцы проводили свободное время в 2025 г., и как менялись их предпочтения в сфере развлечений. По данным аналитиков, жители республики стали чаще отдыхать в онлайн среде — читать, слушать музыку и смотреть фильмы. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В 2025 г. жители Татарстана на 22% больше времени проводили за чтением электронных книг. Рост отмечается и в сегменте видео и аудиоконтента — татарстанцы чаще смотрели фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах (+20%) и слушали музыку на стримингах (+142%), чем годом ранее.

В топе читательских предпочтений у жителей региона — первая и вторая части эпического фэнтези цикла Эмпирей Ребекки Яррос «Четвертое крыло» и «Железное пламя» (18+), а также мистический детектив Екатерины Андреевой «Дело теневого сыска» (16+).

Рейтинги телесмотрения в онлайн-кинотеатре КИОН в Татарстане возглавила криминальная драма «Жизнь по вызову» (18+). Второе и третье место разделили сериал «Виноград» (16+) и драмеди «Почка» (18+).

В музыкальном стриминге «КИОН Музыка» у татарстанских слушателей лидировали Homay от башкирской группы AY YOLA; «Худи» от Джиган, Artik & Asti и NILETTO; «Баяноммай» Артема Тото. Что касается офлайна, по данным МТС Live, в 2025 г. индустрия концертов вышла на допандемийные показатели. Больше всего билетов на концерты купили в Санкт-Петербурге, среди миллионников наряду с Казанью активный рост показали Краснодар и Екатеринбург. Средняя стоимость билета поднялась на 21%, до 2 625 руб.