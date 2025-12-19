13-й зарплате быть? Россияне рассказали hh.ru планируют ли компании выплачивать им премию

По результатам опроса, аналитиками hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга среди более 2 тыс. работающих россиян, большинство работников в России пока что не рассчитывает на получение «13-й заработной платы» по итогам 2025 г. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Каждый десятый (13%) опрошенный россиянин заявил, что в их компании планируют выплачивать «13-ю зарплату» или премию по итогам 2025 г. Из них 8% опрошенных уверенно сообщают, что их работодатель выплачивает такую премию ежегодно и планирует сделать это в 2025 г. Еще около 5% указали, что выплаты носят избирательный характер и касаются только отдельных сотрудников или отделов. Еще 5% добавили, что обычно такой бонус есть в компании, но не в этот раз. Каждый пятый опрошенный на момент опроса не смог точно ответить о планах по выплатам, т.к. информации от работодателя еще не поступало и этот вопрос на стадии решения. При этом 60% респондентов заявили, что в их компаниях просто не существует такой практики.

Анализ данных в разрезе федеральных округов показывает, что наиболее уверены в получении ежегодной премии соискатели из Санкт-Петербурга (10%) и Москвы (9%). Наименьшая доля положительных ответов поступила из Уральского и Южного федеральных округов (по 7%). При этом в Москве и Дальневосточном ФО сравнительно высока доля тех, кто сообщил о выборочных выплатах только некоторым сотрудникам (около 6% и 9% соответственно). Абсолютным лидером по доле компаний, где 13-я зарплата является рутинной практикой, стала Республика Татарстан (14%). За ней следуют Тюменская область и Республика Башкортостан (около 13%). В то же время в Челябинской области ни один из респондентов не подтвердил гарантированную ежегодную выплату такой премии.

Значительные различия наблюдаются и между профессиональными сферами. Наиболее вероятно получить «13-ю зарплату» работникам сферы добычи сырья (21%) и специалистам в области информационных технологий (16%). Также выше среднего по выборке уровень гарантированных выплат в сфере безопасности и среди высшего и среднего менеджмента (около 13% и 12%). Реже всего такая практика встречается в розничной торговле (4%), туристическом и гостиничном бизнесе (4%), а также в автомобильном бизнесе, где ни один из опрошенных не сообщил о ежегодных выплатах.

Среди возрастных групп наиболее оптимистично настроены соискатели 35-44 лет (10% ожидают выплат), тогда как молодежь 18-24 лет демонстрирует наименьшую уверенность (4%). Гендерный анализ показывает, что мужчины немного чаще женщин сообщают о гарантированных ежегодных выплатах (9% против 8%).

«Результаты исследования свидетельствуют о том, что «13-я зарплата» как регулярный бонус остается скорее исключительной, чем массовой практикой на российском рынке труда, демонстрируя при этом заметную зависимость от региона и отрасли. Между тем важно отметить, что с юридической точки зрения важно понимать, что такого понятия, как «13-я зарплата», в Трудовом кодексе России не существует. Речь идет о годовой премии, которая является стимулирующей выплатой, а не обязательной частью зарплаты. И «13-я зарплата полагается только тем работникам, для которых ее выплата прямо предусмотрена законом или локальными нормативными актами организации с соблюдением всех установленных условий», – сказала Светлана Шабронова, старший юрист hh.ru.

Кому может полагаться 13-я зарплата (годовая премия)

В первую очередь, премия полагается сотрудникам, если в коллективном договоре, положении о премировании или трудовом договоре четко прописаны условия ее выплаты.

Государственным и муниципальным служащим: для отдельных категорий госслужащих выплата годовой премии может быть предусмотрена нормативными актами (например, постановлениями Правительства России, указами Президента, региональными законами).

Работникам бюджетной сферы: в некоторых регионах и муниципалитетах для работников образования, здравоохранения, культуры могут устанавливаться годовые премии через отраслевые соглашения или нормативные акты субъектов России.

Сотрудникам, достигшим определенных показателей: если в положении о премировании установлены конкретные критерии (выполнение плана, отсутствие дисциплинарных взысканий, качество работы), то премия полагается тем, кто соответствует этим требованиям.