IBS и ЮФУ подписали соглашение о сотрудничестве в подготовке специалистов в сфере ИИ

Группа компаний IBS и Южный федеральный университет заключили соглашение в рамках реализации федерального проекта «Искусственный интеллект» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Документ подписали директор отделения управления проектами дивизиона разработки и тестирования IBS Сергей Мясников и проректор по цифровой трансформации ЮФУ Александр Трофимчук.

Приоритетной целью сотрудничества является повышение уровня знаний, умений, навыков и компетенций обучающихся в области информационных технологий, в частности искусственного интеллекта, а также удовлетворение потребностей рынка в высококвалифицированных ИТ-кадрах.

«Развитие технологий и цифровизация всех сфер жизни поддерживают устойчивый спрос на ИТ-специалистов. Особенно востребованы готовые профессионалы — разработчики и тестировщики, которые могут быстро включиться в реальные проекты. Именно на подготовку таких специалистов, обладающих глубокими практическими навыками, направлено партнерство», — сказал Сергей Мясников, директор отделения управления проектами дивизиона разработки и тестирования IBS.

Сотрудники IBS будут участвовать в преподавании профильных дисциплин, разработке, актуализации и экспертизе соответствующих образовательных программ. Важным направлением взаимодействия станет интеграция в учебный процесс профессиональной оценки компетенций в рамках Национальной системы добровольной сертификации ИТ-специалистов АПКИТ.

«Совместно с IBS мы выстраиваем образовательный процесс так, чтобы глубокая подготовка в сфере информационных технологий служила надежным фундаментом для освоения прикладных инструментов искусственного интеллекта. Экспертиза коллег помогает нам актуализировать учебные планы по обоим направлениям, поэтому выпускники будут обладать именно теми комплексными компетенциями, которые сегодня необходимы для цифровой трансформации бизнеса», — отметил проректор по цифровой трансформации ЮФУ Александр Трофимчук.

Александра Войновская, директор центра подготовки специалистов «Старт» IBS, сказала: «Ростовская область и юг России в целом — важный для нас регион. Мы хорошо знаем его специфику и запросы бизнеса. В Таганроге, Новочеркасске и Шахтах работают офисы IBS, поэтому мы напрямую заинтересованы в сильных ИТ-кадрах. ЮФУ как один из крупнейших научно-образовательных центров России готовит специалистов высокого уровня. IBS, со своей стороны, готова дополнить академические знания практической экспертизой».