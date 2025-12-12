Разделы

Цифровизация ИТ в госсекторе
|

«НЭК.ТЕХ» вошел в Техкомитет Росстандарта «Интеллектуальная собственность»

Научно-технический центр «НЭК.ТЕХ» вошел в состав Технического комитета Росстандарта №481 – «Интеллектуальная собственность». Соответствующее решение закреплено в Приказе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии №1691. Об этом CNews сообщили представители «НЭК.ТЕХ».

Включение ООО «НЭК ТЕХ» (входит в группу «НЭК») в состав технического комитета открывает новые возможности для участия группы «НЭК» в разработке государственных стандартов в области интеллектуальной собственности и формирования цивилизованного рынка интеллектуальной собственности в России.

Представлять «НЭК.ТЕХ» в Техническом комитете будет руководитель управления интеллектуальной собственности и трансфера технологий, кандидат юридических наук, доцент Руслан Марченко.

Вышла Postgres Pro Enterprise 17.6 со значимыми улучшениями для «1С»
Цифровизация

«Для нас большая честь войти в состав Технического комитета №481, который играет ключевую роль в формировании стандартов интеллектуальной собственности в России. ООО «НЭК ТЕХ» готов активно участвовать в работе Комитета. Мы уверены, что опыт экспертов «НЭК.ТЕХ» позволит не только внести значительный вклад в развитие нормативной базы, но и будет способствовать решению новых вызовов и задач на рынке интеллектуальной собственности. Мы готовы делиться своими знаниями и опытом, а также использовать и внедрять в Группе «НЭК» стандарты и лучшие отраслевые практики управления интеллектуальной собственностью, – сказал Руслан Марченко.

Технический комитет №481«Интеллектуальная собственность» создан в 2017 г. на основании приказа Министерства промышленности и торговли России и Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. Его деятельность сосредоточена на стандартизации в сфере интеллектуальной собственности, включая системы менеджмента, информационные технологии, программные продукты, научные исследования и разработки.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Хлопов, К2Тех: Офисная среда должна быть живой ИТ-экосистемой

В России чуть не построили завод по производству чипов. Но не нашлось денег

Объявлены лауреаты CNews Awards 2025

Цифровизация в госсекторе – миф. МВД крупной страны не в силах отказаться от системы, которой 25 лет – новая работает плохо

ИИ-проекты не приносят экономический эффект — что делать

В России создадут единую цифровую платформу для помощи в строительстве и эксплуатации ЦОД

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц
Показать еще