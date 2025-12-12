Разделы

Кадры Интернет Веб-сервисы
|

«Авито Подработка» назвала самые высокооплачиваемые подработки в 2025

Эксперты «Авито Подработки» проанализировали данные за 11 месяцев 2024/2025 гг. и выяснили, какие специалисты на частичной занятости стали самыми высокооплачиваемыми. На первом месте плиточник — исполнители могли рассчитывать в среднем на вознаграждение порядка 117, 06 тыс. руб/мес. На втором месте по уровню вознаграждений — монтажники, которым предлагали в среднем 105,68 тыс. руб/мес за частичную занятость. Третью строчку заняли отделочники — среднее предлагаемое вознаграждение составило около 85,86 тыс. руб/мес за подработку. Об этом CNews сообщили «Авито».

При этом важно понимать, что доход на подработке зависит от множества факторов: количества смен, региона, специфики задач и опыта исполнителя, а бизнес-заказчики часто указывают вознаграждение с учетом максимальных значений. Поэтому реальные доходы исполнителей могут отличаться от средних, рассчитанных по данным сервиса.

Эксперты:  IBP-системы повышают точность прогноза спроса на 15-30 процентов

Бизнес

В январе-ноябре 2025 г. исполнители наиболее активно откликались на предложения частичной занятости в сфере телекоммуникаций и связи (+145% год к году), среднее предлагаемое вознаграждение было около 37,36 тыс. руб/мес. Заметный рост интереса наблюдается и к позициям в сфере доставки, грузоперевозки и логистики (+98%), исполнители могли рассчитывать в среднем на 54,96 тыс. руб/мес. Активнее откликались и на предложения частичной занятости в сфере такси и пассажирских перевозок (+42%), среднее предлагаемое вознаграждение было около 53,27 тыс. руб/мес.

«По данным исследования «Авито Подработки», каждый второй опрошенный россиянин иногда или на постоянной основе выходит на подработку. В январе-ноябре 2025 г. наибольший прирост откликов исполнителей на предложения подработки заметен в ПФО (+63% год к году), УФО (+62%) и СЗФО (+59%). Такой формат занятости привлекает возможностью самостоятельно выбирать удобный график, совмещать подработку с основной работой, наращивая совокупный ежемесячный доход. Для бизнеса привлечение исполнителей на подработку — удобная возможность быстро закрыть дефицит кадров в пиковые сезоны», — сказал Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Какие ИТ-системы востребованы российскими строительными компаниями

Microsoft пообещала прекратить разработку сверхинтеллекта, если он станет угрозой для человечества

CNews FORUM 2025: маховик импортозамещения раскручен

Начался суд над гендиректором завода, поставлявшего МВД китайские рации под видом российских

Вышла Postgres Pro Enterprise 17.6 со значимыми улучшениями для «1С»

Половина крупных российских компаний готова увольнять работников из-за внедрения ИИ

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц
Показать еще