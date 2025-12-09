Каждый второй россиянин отказывается от карьерного роста из-за риска потерять финансовую стабильность – исследование «АльфаСтрахование»

48% россиян не согласятся на повышение в должности, если для этого нужно отказаться от привычных льгот, корпоративных программ и других элементов соцпакета, обеспечивающих финансовую стабильность. Такие данные показал опрос, проведенный «HR Lab. – Лабораторией HR Инноваций» и платформой «Академия Здоровья» для Аналитического центра «АльфаСтрахование». Об этом CNews сообщили представители «АльфаСтрахование».

В опросе приняли участие 1838 человек из различных регионов России. Ответ на некоторые вопросы подразумевали множественный выбор.

Исследование показывает, что под финансовым спокойствием сотрудники прежде всего понимают те гарантии, которые обеспечивает им работодатель. Для 67% опрошенных важнее всего оказалась регулярная и предсказуемая зарплата.

Еще 43% респондентов считают важной частью финансовой устойчивости корпоративные льготы и выплаты, включая страховые программы, ДМС и другие формы поддержки, которые уменьшают непредвиденные траты. Репутацию компании, ее устойчивость на рынке и предсказуемость стратегических решений назвали важным фактором 34% участников исследования.

Отношение к карьерному росту оказалось более сдержанным. Почти половина опрошенных заявили, что не рассматривают повышение, если новый оффер предполагает ухудшение соцпакета.

33% не перейдут на новое место работы, если подразумевается увеличение нагрузки или более сложный рабочий график. Лишь 19% респондентов считают карьерный рост безусловным преимуществом и готовы к уступкам.

Сотрудники среднего звена оказались самой осторожной профессиональной группой в вопросах карьерных переходов. По результатам опроса, 58% специалистов и менеджеров среднего уровня ставят стабильность выше продвижения по карьерной лестнице. Для сравнения: на стартовых позициях такой ответ дали 27% респондентов, среди руководителей – 39%.

Максимальный запрос на финансовую стабильность – у россиян старше 45 лет. В этой возрастной группе 63% респондентов ставят финансовое спокойствие выше карьерного роста. Среди участников от 30 до 45 лет этот показатель составляет 54%. Также финансовую стабильность выбирает каждый третий сотрудник до 30 лет.

Большинство россиян не готовы переходить в стартап даже при его видимой перспективности и заметном повышении зарплаты. Согласно опросу, 61% участников вовсе не рассматривают стартап как вариант трудоустройства вне зависимости от предложенного дохода. Среди тех, кто допускает такой переход, 14% готовы сменить место работы при увеличении зарплаты на 20–30%, а 19% – только при росте дохода на 50% и выше. Лишь 3% респондентов согласились бы перейти в стартап на условиях, сопоставимых с текущими.

Еще сложнее обстоят дела с открытием собственного дела. 57% респондентов не рассматривают предпринимательство как возможный шаг в ближайшие годы. Еще 29% допускают такой вариант, но только при наличии значительной финансовой подушки или поддержки со стороны семьи. Лишь 5% участников готовы начать свое дело при четких гарантиях стартового капитала, инвестиций или возможности сохранить часть корпоративных льгот на переходный период.

«Сегодня финансовая устойчивость становится приоритетом не только для опытных сотрудников, но и для тех, кто только начинает карьерный путь. Даже самые молодые специалисты внимательно оценивают гарантии, которые дает работодатель: предсказуемость дохода, условия занятости, качество социальных программ. Рост интереса к стабильности среди начинающих сотрудников говорит о том, что сам подход к выбору работы меняется. Люди все чаще ищут не быстрые перемещения по карьерной лестнице, а понятные и надежные основы для долгосрочного профессионального развития», – сказала Алиса Безлюдова, директор департамента маркетинга «Медицина» «АльфаСтрахование».