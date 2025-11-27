Houzz завершил переход на локализованную платформу «Флатика» и внедрил расширенную систему геопоиска

Международная платформа для дизайнеров и архитекторов Houzz завершила запуск обновленной локализованной версии сервиса под брендом «Флатика». С 16 октября 2025 г. ресурс начал работу по новому адресу – flatica.ru, став официальной точкой доступа для российского рынка. Об этом CNews сообщили представители «Флатика».

Переход включал техническую миграцию, ребрендинг и комплексную локализацию функциональности. На новой платформе были обновлены логотип, интерфейс и ключевые элементы пользовательского опыта. При этом все ранее созданные проекты, альбомы идей, подписки и настройки профиля были перенесены на новый домен в бесшовном режиме (при согласии пользователей).

По итогам первого месяца работы мониторинг показал стабильное функционирование всех ключевых сервисов. Компания отметила, что службы поддержки обрабатывали обращения пользователей в режиме реального времени, а часть улучшений внедрялась непосредственно в процессе эксплуатации.

«Мы создаем платформу, которая станет продолжением прежнего сайта, а также предложит новый функционал и возможности для профессионального продвижения на российском рынке в будущем», — отметили представители компании.

Переход на новую платформу стал основой для дальнейшего развития сервисов. Одним из ключевых обновлений стала расширенная система геопоиска. Ранее поиск профессионалов по конкретной локации был доступен только в четырех городах – Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге. В обновленной версии функциональность охватывает 81 регион и 323 города России.

Система автоматически определяет местоположение пользователя (по геоданным или при авторизации) и формирует выдачу специалистов, работающих поблизости. Если в выбранном населенном пункте отсутствуют зарегистрированные исполнители, выдача строится по принципу территориальной близости. Также доступен ручной выбор города или региона, что востребовано при удаленной работе над проектами.

«Расширение географии повысило точность подбора исполнителей и сократило время поиска: локальные специалисты лучше ориентируются в ассортименте материалов, работают с региональными поставщиками и учитывают особенности местной застройки, – отметили в компании. – В крупных городах дополнительным преимуществом становится физическая близость исполнителя к объекту».

Обновленная платформа «Флатика» доступна участникам российского рынка дизайна, ремонта и обустройства пространства и продолжает развиваться в рамках локальной экосистемы.