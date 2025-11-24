Разделы

Площадь индустриального парка «Руднево» ОЭЗ «Технополис Москва» вырастет в 3,3 раза

В рамках реализации стратегии развития промышленности столицы, утвержденной мэром Москвы Сергеем Собяниным, индустриальный парк «Руднево» увеличит свою площадь к 2030 году в 3,3 раза – до 175 га.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина продолжаем создавать условия для развития высокотехнологичных производств в особой экономической зоне «Технополис Москва». К 2030 году мы расширим площадь индустриального парка «Руднево» в 3,3 раза – до 175 га. Это позволит локализовать больше предприятий на территории столицы и увеличить выпуск инновационной продукции для нужд жителей города», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Цифровизация

«Руднево» – одна из крупнейших площадок особой экономической зоны. Через пять лет территория производственных и общественно-деловых пространств здесь составит более 1 млн кв. метров. На базе сформированной инфраструктуры будет дополнительно локализовано более 65 промышленных предприятий.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о стратегии развития московской промышленности до 2030 г. Важное место в ней отведено площадкам ОЭЗ «Технополис Москва». Как отметил мэр, к 2030 г. планируется значительно расширить ОЭЗ – до 600 га и 5,6 млн кв. метров производственной инфраструктуры. На предприятиях особой экономической зоны будут трудиться более 90 тыс. специалистов.

