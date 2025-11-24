Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

На Ozon появилась витрина товаров «Сделано в Волгоградской области»

Ozon запустил витрину с товарами из Волгоградской области в рамках проекта компании «Сделано в России». Новый раздел появился на маркетплейсе при поддержке регионального центра «Мой бизнес».

Местные предприниматели с производством в регионе могут бесплатно разместить свою продукцию в специальном разделе и дополнительно продвигать её на многомиллионную аудиторию. Для этого необходимо обратиться в центр «Мой бизнес» — отправить заявку на электронную почту.

Директор ГАУ ВО «Мой бизнес» Андрей Кравцов отметил: «Сегодня цифровые платформы стали неотъемлемой частью жизни для каждого из нас. В условиях дистанционной торговли очень важно, чтобы покупатели были уверены в своём выборе и имели возможность приобрести качественные товары местных товаропроизводителей. Совместный проект по созданию региональной витрины Ozon и центра „Мой бизнес” — это не просто удобный сервис, но и гарантия высокого качества представленных товаров. Он поддерживает развитие местной экономики и укрепляет доверие потребителей к онлайн-покупкам».

На витрине уже представлено более 300 товаров от волгоградских производителей. Среди них мебель, одежда, бытовая химия, товары для дома, сада и животных. Покупатели смогут без труда найти и приобрести всё необходимое, а также поддержать российский бизнес.

Павел Каштанов, «Синтеллект»: С ростом доверия компаний к ИИ мы видим все больше областей его применения в проектах СЭД
Цифровизация

Руководитель GR-проектов компании Ozon Иван Беляков сказал: «С помощью проекта „Сделано в России” мы помогаем производителям из более чем 50 регионов повышать узнаваемость своей продукции на федеральном уровне и тем самым развивать свое дело. Мы видим заинтересованность в таких витринах у производителей. За 9 месяцев 2025 г. их количество на нашей площадке увеличилось почти вдвое до 8,5 тыс. к аналогичному периоду прошлого года».

Чтобы поддержать отечественных предпринимателей и интерес покупателей к их товарам, с 2022 г. компания развивает проект «Сделано в России». За это время запущена 51 специальная витрина. Сегодня на них представлено больше 5 млн товаров от региональных производителей со всей страны.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Искусственный интеллект в MDM: передовой подход к нормализации НСИ

«Крестный отец ИИ»: Нас ждут экономические кризисы и войны с массовым применением автономного оружия

Рост рынка ПАК заставляет вендоров пересматривать бизнес-модели

Названы самые популярные в России нейросети. ChatGPT в конце списка

Тренды на рынке брокерских приложений: персонализация, ИИ, автоматизация

Штрафы за рекламу в Facebook* и Instagram* увеличат до миллиона

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

10 удобных функций Telegram в 2025 году, о которых не все знают

Обзор смартфона iQOO Z10R: достойное решение в среднеценовом сегменте

Обзор телевизора HARPER 55Q970TS с AI-караоке и матрицей QD Mini-LED

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще