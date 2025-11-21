Разделы

Здоровье в подарок: югорчане покупают полезные подарки для себя и близких

Все больше жителей Югры планируют войти в новый год с полезными привычками, поэтому выбирают в подарок для себя и своих близких спортивные товары и одежду. Этой осенью интернет-трафик на сайты профильных магазинов вырос на 10%, а продажи на торговых платформах — на 20%, подсчитали аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных пользователей и сервиса аналитики маркетплейсов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В течение года было зафиксировано несколько всплесков интереса к спортивным товарам. Эксперты отметили рост посещаемости в мае, когда многие готовились к лету и стали выходить на пробежку на улицу, вторая волна интереса была зафиксирована в сентябре с началом делового сезона, а третья пришлась на предновогодний период и время старта активных распродаж.

В этом году многие югорчане стали присматривать новогодние подарки для родственников и друзей заранее и стремиться купить их со скидками во время «черной пятницы». В список самых популярных заказов этого года вошли спортивные товары — на популярных маркетплейсах продажи в этой категории выросли сразу на 36% по сравнению с 2024 г.

В вопросе спортивной подготовки наиболее решительно настроены мужчины — их доля среди посетителей профильных магазинов составляет 58%, на женщин приходится 42%. Среди возрастных групп лидерство принадлежит пользователям 35–44 лет — на них приходится 41% всего трафика, далее следуют жители 25–34 лет (22%) и 45–54 лет (21%).

Все больше югорчан хотят тренироваться в том числе в домашних условиях. Наибольшим спросом на торговых онлайн-платформах сейчас пользуются спортивное питание, одежда и кроссовки, а также тренажёры для шеи, ног, велотренажеры и виброплатформы, которые помогают заниматься спортом в любое удобное время.

В топ популярных вещей также вошли аксессуары для йоги и фитнеса, спортивная защита и экипировка, товары для велоспорта. Многие жители региона считают, что отличным подарком к празднику станут коврик для йоги, спортивная сумка или кроссовки — все то, что будет стимулировать на тренировки и поддержание здорового образа жизни.

